Tajani al Meeting di Rimini 2025: “No a truppe italiane in Ucraina. Aiuteremo per lo sminamento”. E sulla Francia: “Nessuna crisi diplomatica”

Rimini, 24 agosto 2025 – Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vicepremier, è stato uno dei protagonisti della 45ª edizione del Meeting di Rimini con i suo intervento. La sua partecipazione si inserisce in un programma di alto profilo che vede confrontarsi figure di spicco della politica e dell'economia nazionale e internazionale. Da Draghi a Meloni, da Metsola a Giorgetti.

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante il Meeting per l'amicizia fra i popoli, organizzato dal movimento di Comunione e Liberazione, Rimini, 24 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI

Tajani al Meeting di Rimini 2025

Tajani ha affrontato i temi di più stretta attualità: dalle crisi internazionali in Ucraina e Medio Oriente, ai temi economici che coinvolgono il Paese, ai rapporti internazionali con Stati Uniti (sul versante dei dazi) fino alla Francia, dopo le ultime affermazioni del ministro Salvini.

Temi come la competitività europea, le relazioni internazionali e la ricerca della pace a Gaza e in Ucraina.

Tajani e le truppe in Ucraina

“Si stanno facendo dei passi in avanti anche nella proposta italiana di avere una garanzia modello art.5 della Nato, con la presenza americana. Noi non siamo per inviare truppe ma potremmo dare un contributo importante vista la grande esperienza che abbiamo per lo sminamento sia marittimo che terrestre. Poi si vedrà come andranno le cose. Si sono fatti dei passi in avanti anche dal punto di vista del coordinamento su questo tipo di ipotesi”. ha detto il ministro Tajani.

"Nessuna crisi diplomatica con la Francia”

"Non c'è nessuna crisi diplomatica" tra Francia e Italia. "E' giusto ricordare che le relazioni di politica estera le tengono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. I nostri colloqui sono frequenti per cui andiamo avanti. Io credo che la forza delle idee sia quella che conta, se si vogliono ottenere dei risultati bisogna puntare sulle idee, anche quando ci sono delle differenze. Non è che con gli amici europei abbiamo sempre la stessa idea però, secondo me, si ottengono successi con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole", ha detto Tajani.

Dollaro, dazi e Bce

Sul fronte economico internazionale "con il dollaro che continua a scendere, e se arriva a 1,25 sarà complicato per le nostre imprese esportare soprattutto negli Stati Uniti, bisogna intervenire: serve un'azione shock da parte della Banca centrale europea, serve un nuovo quantitative easing". ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. Servirebbe, aggiunge il vicepremier, "che la Banca centrale europea acquistasse titoli di Stato per mettere più denaro in circolazione e, di fatto, far scendere e ridurre la forza del dollaro. Questo è un qualcosa che deve essere fatto perché questo mi preoccupa più di quanto mi preoccupino i dazi. Mi pare che anche il mondo imprenditoriale si sia perfettamente reso conto di tutto ciò".

La Siria e i cristiani

Perché difendere la Siria? Solo perché siamo cristiani? Anche per quello". Ma "perché l'Italia si è indignata quando l'esercito israeliano ha attaccato la Chiesa della Sacra famiglia a Gaza e quando i coloni" hanno attaccato le "chiese cristiane?". "Non perché pensiamo che i cristiani siano più importanti degli altri" ma "perché i cristiani rappresentano un elemento di stabilità e pace in tutto il Medio Oriente" e "cancellare la presenza italiana nel Medio Oriente significa fare un danno alla pace", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il dibattito su 'La presenza della comunità cristiana in Siria e la libertà religiosa', in corso al meeting di Rimini.