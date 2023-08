La Cina avverte Taiwan: “Pronti a misure risolute” e invia nove aerei e 7 navi a largo dell’isola

A Taiwan, il ministero della Difesa ha rilevato in 24 ore (tra l'alba di venerdì e quella di sabato) la presenza di nove aerei militari cinesi e sette navi della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese.

Esercitazioni militari della difesa di Taiwan

Lo riferisce Taiwan News. Secondo il ministero, uno degli aeromobili rilevati, un elicottero anti-sottomarino, è entrato nella zona di identificazione di difesa aerea di Taiwan.

Per monitorare l'attività dei mezzi militari cinesi, Taiwan ha inviato aerei e navi militari oltre a seguirne l'attività da terra.

Le esercitazioni cinesi erano state preannunciate e avvengono in coincidenza con il viaggio del vice presidente dell'isola, William Lai Ching-te, per il Paraguay, viaggio che ha previsto due scali, a New York e San Francisco, che irritano molto Pechino.

La Cina "segue da vicino gli sviluppi della situazione ed è pronta ad adottare misure risolute e forti a tutela della propria sovranità e integrità territoriale". Lo afferma una dichiarazione on line del ministero degli esteri sottolineando come Pechino "con forza" contrasta ogni relazione e visita negli Usa di esponenti "provocatori separatisti-indipendentisti di Taiwan" , con riferimento allo scalo a New York del vicepresidente di Taipei William Lai, candidato del partito democratico alle presidenziali 2024 dell'isola indipendentista, diretto in Paraguay per l'insediamento del presidente. E che prevede al ritorno dalla cerimonia di fare visita a San Francisco. "I fatti - avverte Pechino- dimostrano ancora una volta che le tensioni nello Stretto di Taiwan sono causate dall'insistenza delle autorità taiwanesi nel contare sugli Stati Uniti per cercare l'indipendenza, così come quella degli Stati Uniti per usare Taiwan per contenere la Cina"