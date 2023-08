Taiwan, 24 jet e 7 navi militari cinesi intorno all’isola. Cosa sta succendendo

Pechino, 7 agosto 2023 - Torna ad alzarsi il livello della tensione su Taiwan tra Usa e Cina. Sono 24 gli aerei e 7 le navi militari di Pechino rilevati intorno a all’isola fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia), secondo una nota del ministero della Difesa di Taipei. La mossa è vista come un aumento del pressing di Pechino in vista del doppio scalo negli Usa che il vicepresidente di Taipei Lai Ching-te farà a New York e a San Francisco (il 12 e il 18 agosto prossimi) nel suo viaggio da e per il Paraguay.

Un bombardiere cinese (Ansa)

Il network statale cinese Cctv, intanto, ha trasmesso un nuovo documentario sui preparativi dell'Esercito popolare di liberazione per attaccare Taiwan, mostrando soldati pronti “a rinunciare alla propria vita se necessario”.

‘Rincorrendo i sogni’ è una serie in otto puntate trasmessa la settimana scorsa dall'emittente in occassione del 96° anniversario dell'Esercito popolare di liberazione. Mostra esercitazioni militari e testimonianze di dozzine di soldati, di cui molti esprimono la loro volontà di morire in un potenziale attacco contro Taiwan.

I media statali, commenta The Guardian riportando la notizia della serie televisiva 'ultrapatriottica', pubblicano spesso materiale propagandistico e video di esercitazioni militari, carburante per il crescente nazionalismo cinese che ha un fulcro nella prospettiva della 'riunificazione' con Taiwan.