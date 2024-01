La Cina avverte gli Usa: “Taiwan è linea insormontabile”

Taipei, 14 gennaio 2024 – E’ in viaggio verso Tapei la delegazione non ufficiale degli Stati Uniti partita all’indomani della vittoria alle elezioni taiwanesi di William Lai. Non a caso definito “piantagrane” da Pechino l’ex medico, candidato del partito democratico progressista, Lai è leader indipendentista. Appena eletto ha annunciato sì di voler ripristinare un dialogo con la Cina, ma ha anche fatto capire che sull’autonomia di Taiwan non ci sarà nessun passo indietro.

Il presidente cinese Xi Jinping (Epa)

Tramite il segretario di stato Antony Blinken gli Usa si sono congratulati con il neopresidente e “con il popolo di Taiwan per aver partecipato a elezioni libere ed eque e per aver dimostrato la forza del loro sistema democratico”. Parole che la Cina non ha digerito. "Gli Usa non sostengono l'indipendenza di Taiwan”, si è affrettato a dire il presidente Usa Joe Biden. Ma per Pechino la dichiarazione “del Dipartimento di Stato americano” sulle “elezioni nella regione cinese di Taiwan” sono una grave violazione del “principio dell'Unica Cina e dei tre comunicati congiunti sino-americani”. La questione di Taiwan, ha puntualizzato il ministro degli Esteri cinese, “è al centro degli interessi fondamentali della Cina ed è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane”. Gli Usa hanno “inviato un segnale gravemente sbagliato, di cui la Cina è fortemente insoddisfatta e contraria, e per questo motivo ha presentato severe rimostranze agli Stati Uniti”.

La Cina si è sempre opposta “con decisione a qualsiasi forma di scambio ufficiale tra gli Stati Uniti e Taiwan”, così come “all'interferenza degli Stati Uniti negli affari di Taiwan in qualsiasi modo e con qualsiasi pretesto”. Pertanto, prosegue la nota, “esortiamo gli Usa a rispettare con serietà il principio della Unica Cina e i tre comunicati sino-americani”, ricordando ciò che i leader statunitensi hanno ribadito molte volte: di non sostenere l'indipendenza di Taiwan, di non sostenere le 'due Cine’ o 'una Cina, una Taiwan'”. Pechino ripete quindi la richiesta all'America di fermare gli scambi ufficiali tra Washington e Taipei e “di smettere di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan”.

Intanto però una delegazione della Casa Bianca “bipartisan” – anche se non ufficiale – è in viaggio verso Taipei. Domani il gruppo inviato dall'Amministrazione del presidente Joe Biden avrà colloqui con "una serie di figure politiche di spicco", ha affermato in una nota l'American Institute di Taiwan. Secondo il Financial Times, alla guida ci sarebbero l'ex vice segretario di Stato democratico, James Steinberg, e l'ex consigliere repubblicano per la Sicurezza nazionale, Stephen Hadley,

All'inizio del suo mandato, Biden aveva inviato due delegazioni di alto livello a Taipei per rassicurare Taiwan sul sostegno degli Stati Uniti di fronte alle pressioni di Pechino, ma una decisione del genere subito dopo le elezioni presidenziali è insolita e destinanta a scatenare l’ira di Xi Jinping.