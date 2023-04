Terza guerra mondiale? L’esperta: “È un rischio concreto”

“Pechino vorrebbe evitare la soluzione militare e ottenere nel medio termine una riunificazione soft, ma il confronto sul campo con gli Stati Uniti, che hanno assunto una posizione sempre più intransigente, può fare scoppiare un conflitto che nessuno vuole". Così la professoressa Alessia Amighini, responsabile di ricerca Asia per Ispi e docente all’università del Piemonte Orientale.

Esercitazione militare della Cina

Come l’estate scorsa, in occasione della visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi, le manovre militari cinesi attorno a Taiwan sono state innescate da un incontro, stravolta tra la presidente taiwanese Tsay Ing Wen e il nuovo presidente della Camera Usa. Quale è l’obiettivo della Cina?

"L’obiettivo è sempre lo stesso, la riunificazione. Quando accade qualcosa che sembra intralciare questo piano, come una eccessiva vicinanza a Formosa degli Stati Uniti, Pechino reagisce mostrando i muscoli. Con le esercitazioni, da un lato, viene dato un massaggio politico: noi siamo pronti all’escalation. Dall’altro si vuole provare, in primis a loro stessi, di essere in grado di effettuare un bloccaggio navale di Taiwan".

L’esercitazione della Cina intorno a Taiwan con armi vere

Xi potrebbe seriamente approfittare della guerra in Ucraina, che distrae l’occidente, per tentare una soluzione militare a Taiwan? O preferisce una strategia più soft, favorendo l’ascesa a Taiwan di un governo più amico di Pechino?

"A Taiwan sono molto preoccupati, ’l’annusarsi’ tra forze armate inizia a essere fatto un po’ troppo da vicino. Certamente Pechino preferirebbe una strategia soft. La loro preferenza assoluta è convincere i taiwanesi che un riavvicinamento graduale è nell’interesse di tutti. Per questo lavorano per il successo di una leadership taiwanese più amica dell’attuale. L’invasione, o meglio il più probabile blocco aeronavale, è un piano residuale".

Prevarrà la strategia soft?

"Fino a qualche mese fa avrei detto di sì e che alle elezioni avrebbe potuto prevalere il candidato filocinese, innescando un progressivo avvicinamento. Ora, vista anche la compattezza del mondo politico americano contro la Cina, non sono più così sicura. I giochi sono aperti e la Cina non esclude l’ipotesi bloccaggio. Che resta improbabile ma che non può essere esclusa, col rischio di innescare una scintilla che porterebbe a una guerra mondiale".

L’incontro di Macron con Xi pare essere stato un successo per la Cina, dato che le parole sull’autonomia strategica dell’Ue e il non immischiarsi su Taiwan sono miele per Pechino. Per l’Europa ha un senso una strategia di terzietà tra Usa e Cina?

"Ha certamente un senso perché non possiamo e non vogliamo permetterci quel confronto duro con Pechino che Washington pretende di mettere in piedi. Le interdipendenze economiche tra Europa e Cina sono profondissime. Chi parla di disaccoppiamento con la Cina per non dipenderne troppo non sa come funzionano le catene di valore. Il disaccoppiamento oggi è impossibile. Washington e Pechino ci strattonano per la giacchetta, ma in realtà il nostro interesse è essere terzi. Però siamo divisi ed è da vedere se saremo in grado di farlo".