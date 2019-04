Roma, 16 aprile 2019 - Un "baby T-Rex" è stato messo all'asta su eBay, chi possiede quasi 3 milioni di dollari (2.950.000 $) può prtarselo a casa ed esporlo in salotto. La denuncia dalla rivista Science, e sul piede di guerra c'è tutta la comunità scientifica statunitense. Nel mirino proprietario e scopritore del rettile, Alan Detrich.

Le accuse sono chiare: Detrich facendo così "innalza il prezzo di esemplari di grande valore per la scienza", ma il vero timore è che il piccolo dinosauro, soprannominato "Figlio di Sansone", e che ha 68 milioni di anni, finisca nelle mani di facoltosi acquirenti privati, sottraendolo alla scienza.

E' stato scoperto lo stesso Detrich, insieme a suo fratello, a scoprirlo nel 2013. E proprio grazie a lui il T-Rex è stato esposto negli ultimi anni al Museo di Storia Naturale di Lawrence dell'Università del Kansas, una visibilità che ne ha fatto aumentare il valore commerciale. Inoltre il "figlio di Sansone" è presentato su e-bay come il più giovane esemplare di T-Rex mai scoperto.

Son of Samson is a 4 year old T-Rex with No Reported Histology. Anyone care to venture what this priceless New to Science information is worth to the scientific community? I Own the youngest T-rex in the world. Make me an offer, Chicago Field Museum. Nano Histology isn't 4 T-Rex