Svolta nelle indagini del furto del Louvre: arrestata una complice di 38 anni

Parigi, 1 novembre 2025 – Sono passate quasi due settimane dal clamoroso furto nella Galleria d’Apollo del Louvre e le indagini hanno portato all’arresto di altre cinque persone nella serata di mercoledì 29 ottobre, tra il XVI arrondissement della capitale e la periferia nord-est. Tra loro, una residente di 38 anni nel comune di La Courneuve (Seine-Saint-Denis), che dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie questo pomeriggio, con l’accusa di “complicità di furto in banda organizzata” e “associazione a delinquere finalizzata a un crimine”.

Nuovi arresti in relazione al clamoroso furto al Louvre. In manette anche una donna

Profili già noti alle autorità

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha specificato che la nuova ondata di arresti non è legata alle dichiarazioni “minimaliste” rilasciate durante gli interrogatori dei due primi fermati, ma deriva dai risultati delle analisi delle tracce di DNA rinvenuto sul luogo del delitto e dalle prove raccolte attraverso i video di sorveglianza e i dati telefonici. I due sospetti principali, un uomo algerino di 34 anni, residente in Francia dal 2010, fermato all’aeroporto Charles-de-Gaulle e l’altro sospetto di 39 anni, nato ad Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) e già conosciuto dalle autorità per dei casi di furto aggravato nel 2008 e nel 2014, hanno riconosciuto parzialmente il loro coinvolgimento, senza però fornire nuovi dettagli. Per quanto riguarda le altre cinque persone arrestate insieme all’ultima sospetta il 29 ottobre, la procuratrice ha spiegato che si tratta di profili che “potrebbero eventualmente fornirci dei dettagli sullo svolgimento degli eventi”. Tra loro ci sarebbe anche un uomo le cui tracce di DNA sono state trovate proprio vicino a una delle teche scassinate e che, secondo gli investigatori, potrebbe essere proprio uno dei fuggitivi a bordo dei Tmax.

Le indagini a un punto morto?

Se da un lato le indagini hanno subito un colpo d’acceleratore in questi ultimi giorni, gli avvocati Sofia Bougrine et Noémie Gorin dell’ultimo sospetto rilasciato in mattinata, hanno criticato degli arresti che “somigliano a una rete di pesca a strascico”, una prova di come gli investigatori brancolino nel buio. A preoccupare è soprattutto l’assenza di progressi nel ritrovamento dei gioielli. Tra le ipotesi delle autorità: quella che i gioielli possano diventare “merce di scambio, riciclaggio o di negoziazioni negli ambienti criminali”, ha sottolineato la procuratrice di Parigi. All’appello mancano un diadema, una collana di zaffiri e un orecchino appartenuti Ortensia di Beauharnais, madre di Napoleone III e tramandati a Maria Amalia di Borbone, una collana di smeraldi e un paio di orecchini di smeraldi appartenuti Maria Luisa d’Asburgo-Lorena, una spilla, un diadema e un fiocco da corsetto dell’imperatrice Eugenia. La corona dell’imperatrice, ritrovata immediatamente dopo il furto, ha subito gravi danni e che richiederanno un restauro “delicato”, ha dichiarato la procuratrice.

La corona rubata e ritrovata

Password "Louvre" e altre falle nella sicurezza del Louvre

Intanto, mentre le ricerche procedono a rilento, le critiche nei confronti della sicurezza del museo più visitato al mondo diventano sempre più severe. La ministra della cultura Rachida Dati, dopo le prime conclusioni dell’inchiesta dell’Ispettorato generale degli affari culturali, ha riconosciuto “gravi falle nella sicurezza” all’esterno del museo, oltre a “una governance inadeguata” e protocolli di sicurezza “totalmente obsoleti”.

Il Louvre è il museo più visitato al mondo

Da dei documenti riservati ottenuti dal quotidiano francese Libération, emerge un sistema di sicurezza vulnerabile e inefficiente da almeno dieci anni: nel 2014, l’Agenzia nazionale di sicurezza dei sistemi d’informazione (Anssi) aveva giudicato troppo deboli alcune password dei server legati alla videosorveglianza — tra cui “Louvre” e “Thales”. Cinque anni dopo, nel 2019, gli esperti avevano criticato dei software obsoleti, per i quali né Windows né la società Thales avevano più rilasciato aggiornamenti. Un primo passo per migliorare la protezione dell’esterno del museo consiste nell’installazione di strutture contro le auto-ariete, per evitare future intrusioni. Secondo la ministra Rachida Dati, questi dispositivi verranno sistemati “entro la fine dell’anno”.