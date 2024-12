Svolta dopo 50 anni, dieci ex reali riavranno la cittadinanza greca

Da reali a normali cittadini. Mezzo secolo dalla caduta della monarchia sono 10 i componenti dell’ex famiglia reale greca hanno riottenuto la cittadinanza. In sostanza hanno riconosciuto, in maniera formale, la repubblica parlamentare. Il riconoscimento dell’attuale forma di governo da parte degli ex reali era diventato un passaggio preliminare necessario dopo una disputa tra il governo e la famiglia dell’ultimo re di Grecia, Costantino II, morto nel 2023 a 82 anni.

Nel 1994 lui e i suoi familiari erano stati privati della cittadinanza in seguito a una controversia riguardo alla proprietà di alcune tenute e al rifiuto dell’ex re di rinunciare a qualsiasi diritto al trono per i suoi discendenti.

Il ministero dell’Interno ha reso noto che i parenti del’ex re hanno firmato una dichiarazione con cui riconoscono la Costituzione, accettano il governo e la democrazia parlamentare, rinunciando a qualsiasi tipo di pretesa (proprietà, titoli o altro).