Svizzera: cosa c’entra il vento nei due deragliamenti avvenuti in 20 minuti. I precedenti

Ginevra, 1 aprile 2023 – Treni deragliati per il vento forte? Sembra impossibile, se si considera il peso dei convogli. Eppure potrebbe esserci proprio questo elemento meteorologico alla base dei due incidenti di ieri in Svizzera, avvenuti nel giro di 20 minuti.

Quindici persone sono rimaste ferite, almeno una in modo grave. Gli incidenti sono avvenuti a circa 30 chilometri di distanza l’uno dall’altro, a nord della capitale svizzera Berna. “Ci sono feriti in entrambi i treni”, ha dichiarato una portavoce della polizia cantonale di Berna.

I precedenti

Non è la prima volta che forti raffiche divento provocano il deragliamento di un treno in Svizzera. Anzi, dal 1996 si contano almeno altri tre casi analoghi. Per questo lungo certe tratte sono stati installati anemometri e quando il vento è troppo forte la circolazione viene interrotta.

Il primo deragliamento

Il primo incidente è avvenuto nel villaggio lacustre di Luscherz, a nord-ovest della capitale Berna, intorno alle 16:30 di venerdì. Il treno stava viaggiando tra Luscherz e Bienne. Il secondo incidente è avvenuto circa 20 minuti dopo nel villaggio di Buren zum Hof.

Le raffiche di vento fino a 90 km/h all’ora

Una portavoce ha dichiarato che l’incidente potrebbe essere dovuto al forte vento, ma “non è chiaro”. La polizia di Berna ha twittato che a Buren zum Hof “è in corso un’operazione a causa di un treno RBS deragliato. Ci sono diversi feriti, tra cui almeno una persona grave”.

Il servizio meteorologico nazionale MeteoSvizzera ha dichiarato che venerdì in Svizzera sono state registrate raffiche di oltre 90 chilometri orari. “Le raffiche più forti sono generalmente associate a rovesci e temporali”. La Svizzera è rinomata per la sua rete ferroviaria estesa e puntuale, con servizi frequenti tra città, paesi e persino villaggi.