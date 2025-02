Svezia, sparatoria a scuola. Media: “Cinque persone colpite”

Roma, 4 febbraio 2025 - In Svezia c'è stata una spratoria in una scuola, la polizia sta intervenendo. I media svedesi parlano di spari con un fucile automatico dentro il Campus Risbergska di Orebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Sui social le notizie si rincorrono, secondo alcuni media almeno 5 persone sono state colpite, non si sa se sono feriti o morti.

Gli agenti sono già entrati nella scuola, fuori sono giunte diverse ambulanze, si temono vittime. Le autorità hanno invitato hanno invitato la popolazione a tenersi lontana dalla zona: "Si invita il pubblico a stare lontano dalla zona di Västhaga, in alternativa a rimanere all'interno delle proprie case o a dirigersi nella direzione opposta. Ascoltare gli agenti di polizia sulla scena", si legge in una dichiarazione delle autorità. Sul posto anche un elicottero. L'operazione di polizia è "ancora in corso".

Il ministro della giustizia svedese Gunnar Strömmer ai media ha detto: "La situazione è molto grave". Dalle immagini su tv e social si vedono i poliziotti che hanno circondato la scuola. A sud di Stoccolma a settembre un adolescente aveva aperto il fuoco a scuola ed era stato ucciso.