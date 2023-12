Svezia nella Nato, primo sì del parlamento turco

Roma, 26 dicembre 2023 – La commissione Esteri del parlamento turco ha approvato la candidatura della Svezia alla Nato. Lo ha dichiarato un parlamentare dell'opposizione all'AFP. In questo modo, è stato eliminato un altro ostacolo per l'adesione di Stoccolma all'Alleanza atlantica. La candidatura svedese alla Nato dovrà ora passare al vaglio del parlamento, dove l'alleanza al governo del presidente Recep Tayyip Erdogan detiene la maggioranza dei seggi.

Le bandiere della Nato e della Svezia, nel tondo il presidente turco Erdogan

Così il paese nordico, precedentemente non allineato, si avvicina all`adesione all`alleanza atlantica.

Il protocollo di adesione della Svezia dovrà ora essere approvato dall`assemblea generale per l`ultima fase del processo legislativo in Turchia. Lo riporta Euronews specificando che nessuna data è stata ancora fissata per quest'ultimo passo.

La Turchia, membro della Nato, ha ritardato la ratifica della richiesta della Svezia per più di un anno, accusando il paese di essere troppo indulgente nei confronti dei gruppi che Ankara considera minacce alla sua sicurezza, compresi i militanti curdi e i membri di una rete che Ankara incolpa del fallito colpo di stato, nel 2016.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan all`inizio di questo mese ha sollevato un altro ostacolo collegando apertamente la ratifica dell`adesione della Svezia alla Nato all`approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti di una richiesta turca di acquistare 40 nuovi aerei da combattimento F-16 e kit per modernizzare la flotta esistente della Turchia.

Erdogan ha anche invitato il Canada e gli altri alleati della Nato a imporre un embargo sulle armi mortali alla turchia.

La Casa Bianca ha appoggiato la richiesta turca di F-16, ma al Congresso c`è tuttora una forte opposizione alle vendite militari alla Turchia.

Il mese scorso la commissione per gli affari esteri del parlamento turco aveva iniziato a discutere dell`adesione della Svezia alla Nato. L`incontro, tuttavia, è stato aggiornato dopo che i deputati del partito al potere di Erdogan avevano presentato una mozione per un rinvio sulla base del fatto che alcune questioni necessitavano di maggiori chiarimenti e che i negoziati con la Svezia non erano sufficientemente "maturati".

Stasera la maggioranza dei deputati della commissione ha infine votato a favore della richiesta di adesione della Svezia.

Svezia e Finlandia hanno abbandonato le loro tradizionali posizioni di non allineamento militare per cercare protezione sotto l`ombrello di sicurezza della Nato, in seguito all`invasione dell`Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. La Finlandia si è unita all`alleanza in aprile, diventando il 31° membro della Nato, dopo che il parlamento turco ha ratificato la candidatura del paese nordico.

Il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstrom, ha celebrato sui social questa votazione, ricordando che ora è necessario "il passo seguente", cioè la ratifica in aula del trattato di adesione che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato ad ottobre in Parlamento dopo aver paralizzato il processo per oltre un anno, denunciando la mancata collaborazione della

Svezia nella lotta ai gruppi curdi da lui considerati terroristi. A momento non è ancora stato calendarizzato il voto del Parlamento.