La Turchia toglie il veto: Svezia pronta all’ingresso nella Nato. Stoltenberg: “Accordo con Erdogan”

Vilnius (Lituania), 10 luglio 2023 - "Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l'ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile", queste le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg al termine dell'incontro trilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo minitro svedese, Ulf Kristersson. La Svezia dal canto suo sosterrà l'ingresso della Turchia nella Unione Europea. "Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha detto ancora Stoltenberg. Alla Nato verrà creato un coordinatore speciale per la lotta contro il terrorismo, ha notato il segretario generale. "Oggi è giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile. Ma non è mio compito dare dei tempi su quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rispettare i tempi del Parlamento turco», ha aggiunto. Budapest ora resta l'altro paese a dover dare luce verde. «Credo che il problema dell'Ungheria verrà risolto», ha detto ancora Stoltenberg.

Erdogan ha così dato il via libera all'ingresso della Svezia nella

Nato. Il semaforo verde è arrivato dopo un incontro di più di due ore, tra il presidente turco, il premier svedese Kristersson e il segretario generale dell'Alleanza Stoltenberg; incontro interrotto per il faccia a faccia tra Erdogan e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. La Svezia ora non solo sosterrà l'ingresso di Ankara nell'Ue, ma si è impegnata anche rispetto all'allargamento alla Turchia dell'Unione doganale e alla liberalizzazione dei visti. Il governo di Stoccolma ha dato ampie garanzie sul fatto che non sarà garantita alcuna forma di sostegno ai separatisti curdi del Pkk e Ypg, ma anche a eliminare qualsiasi tipo di ostacolo commerciale o sanzione nei confronti della Turchia.

Ufficialmente, la Turchia aveva finora bloccato l'adesione della Svezia alla Nato, ritenendo che il Paese scandinavo avesse una posizione troppo lassa nei confronti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il gruppo di guerriglieri Pkk. Sull'onda delle pressioni turche, la Svezia ha riformato la propria legislazione antiterrorismo e ha reso un reato penale semplicemente appartenere o sostenere, finanziariamente o in altro modo, l'organizzazione terroristica. Nell'ultima settimana la tensione era tornata alle stelle per il rogo del Corano, bruciato dinanzi alla maggiore moschea di Stoccolma. Ma il riavvicinamento all'Ue ha evidentemente appagato Erdogan.