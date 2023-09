Svezia, frana sposta l’autostrada di 50 metri. Si apre una voragine sulla carreggiata: tre feriti

Goteborg, 25 settembre 2023 - Tragedia sfiorata in Svezia quando una voragine si è aperta nel bel mezzo di un'autostrada provocando almeno tre feriti. La causa è stata una grossa frana che si è abbattuta sabato sull'autostrada E6, che costeggia la costa occidentale della Svezia, nel tratto che si trova nel comune di Stenungsund, a circa 50 km a nord della capitale Göteborg, ora chiuso al traffico a tempo indeterminato.

Svezia, una frana sposta l'autostrada di 50 metri e apre una voragine di 5 metri di profondità

Fortunatamente i feriti non sono gravi, nonostante la voragine di 5 metri di profondità provocata dalla frana, che ha anche spostato l'autostrada di circa 50 metri.

Lo stesso re, Carlo XVI Gustavo di Svezia, ha visitato oggi la zona colpita insieme al ministro delle Infrastrutture svedese Andreas Carlson, e ha dichiarato: "Meno male che non è morto nessuno. Abbiamo avuto molto fortuna che non sia successo in un altro territorio come un centro urbano". Il monarca si è poi complimentato per il tempestivo lavoro dei soccorritori. Intanto la polizia svedese ha avviato un'indagine per capire se le detonazioni avvenute poco prima del disastro in un cantiere nelle vicinanze del luogo siano responsabili della frana.