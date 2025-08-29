Svezia, droni sottomarini per monitorare il Mar Baltico. Costruiti dalla Saab, guidati nei fondali dall’Ai

Roma, 29 agosto 2025 - La Svezia si affiderà ai robot sottomarini per monitorare in modo autonomo il Mar Baltico, ed evitare brutte sorprese da Mosca. Tobias Söderblom, responsabile dello sviluppo dei droni subacquei presso la Scuola di guerra marittima a Karlskrona, sulla costa meridionale della Svezia ha spiegato: "Una funzione ottimale sarà quella di inviare veicoli senza equipaggio in un'area prima che vi si rechi un sottomarino con equipaggio, per cercare eventuali mine, sistemi di sorveglianza del fondale e per valutare la situazione dell'area" intervistato dalla Tv pubblica svedese.

Il nuovo mini-sottomarino senza equipaggio è ancora in fase di sviluppo e sarà messo in mare dall'estate 2026. Si chiamerà Large Uncrewed Undersea Vehicle (LUUV) ed è un progetto di FMV e da Saab.

I droni saranno lunghi sei metri e si muoveranno autonomamente nei fondali del Mar Baltico grazie all'intelligenza artificiale. Anche se non saranno armati, la possibilità c'è, e in caso di necessità in futuro non viene esclusa. "Contiamo di avere un prototipo in acqua già entro l'estate del prossimo anno, per poi passare rapidamente a uno o più prototipi in vista di una produzione in serie in un secondo momento" ha sottolineato Söderblom.

Il progetto guidato dall'agenzia governativa Swedish Defence Materiel Administration (In svedese: Försvarets materielverk, FMV), punta a sviluppare un concept per un veicolo subacqueo senza equipaggio di grandi dimensioni. La Saab è l'appaltatore principale e sarà responsabile della progettazione, della costruzione e del collaudo del veicolo. L'intelligenza artificiale che lo guiderà è il sistema di controllo autonomo di Saab, Autonomous Ocean Core, che fornisce capacità autonome alle imbarcazioni sulla superficie dell'acqua e sott'acqua.

Mats Wicksell, responsabile dell'area di business Kockums di Saab, sul sito aziendale scrive: "È gratificante che, insieme alla FMV e alle forze armate svedesi, abbiamo l'opportunità di lavorare rapidamente e insieme per sviluppare un nuovo sistema avanzato in breve tempo. In Saab abbiamo la possibilità di dimostrare la nostra capacità di fornire sistemi efficaci e adatti alle sfide attuali e future. Il progetto consente di creare soluzioni innovative in grado di portare progressi significativi nella tecnologia subacquea e si integra bene con il lavoro di sviluppo già in corso in Saab nel campo dell'autonomia". I LUUV saranno piattaforme di sensori che monitoreranno e mapperanno le infrastrutture del fondale marino, rilevando e scoraggiando le minacce subacquee.