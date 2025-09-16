Suore in fuga dalla casa di riposo: così tre sorelle austriache sfidano la diocesi. E scalano Instagram

Salisburgo (Austria), 16 settembre 2025 – No, non è una di quelle commedie dove un gruppo di anziane non accetta l’etichetta di ‘vecchiette’ e parte all’avventura: la storia di suor Regina, suor Rita e suor Bernadette è reale.

Hanno ormai un’età (rispettivamente 86, 81 e 88 anni) ma la casa di riposo proprio non l’hanno digerita. Così, ribellandosi a ‘ordini’ superiori, sono tornate al loro vecchio convento, dove avevano vissuto gran parte della loro vita religiosa. Una struttura ormai inagibile, al quale non avrebbero più dovuto avere accesso.

Succede tutto in Austria. Il 4 settembre, spavalde, le tre suore hanno lasciato la casa di riposo scelta per loro dalla diocesi e sono rientrate nel convento di Schloss Goldenstein, a Elsbethen, vicino a Salisburgo, sfidando apertamente le autorità ecclesiastiche. Lì hanno fatto i conti con stanze fredde, elettricità assente e zero acqua corrente. Il monastero non dispone nemmeno di un montascale: un problema per delle ‘inquiline’ un po’ avanti con l’età. Ma se per il prevosto Markus Grasl rientrare in monastero è una decisione “completamente incomprensibile” per le monache è del tutto naturale.

Non è mancato loro il sostegno della comunità. Secondo l’emittente austriaca Orf, le prime necessità sono state colmate dalle ex studentesse dell’istituto femminile annesso al convento: generatori, taniche d’acqua e l’organizzazione della routine quotidiana. Hanno anche chiamato un medico di base per che, per eventuali occorrenze, è sempre a disposizione.

Come riporta Bbc News, le tre suore sono diventate delle vere e proprie celebrità internazionali, grazie anche a un profilo Instagram (migliaia i follower in una manciata di giorni) dove condividono momenti della loro vita tra preghiera, pasti semplici, pulizie e interviste ai giornalisti. In uno dei video si vede suor Bernadette intenta a sturare un lavandino otturato: un compito non da poco per un’88enne.

Il prevosto Grasl non ci sta, e ricorda che i locali del monastero “non sono più utilizzabili” e non rispettano “i requisiti minimi per un'assistenza ordinata”. A suo dire, è chiaro che “una vita indipendente lì non è più possibile, soprattutto a causa della condizione di salute precaria delle suore”.

Il dissidio tra le religiose e la diocesi va avanti da mesi. Secondo Regina, Rita e Bernadette, la loro rimozione dal convento nel 2023 sarebbe avvenuta contro la loro volontà, e con una sorta di inganno: quando il monastero è passato sotto la responsabilità dell'abbazia di Reichersberg nel 2022, era stato promesso che sarebbero potute restare finché la salute lo avesse permesso. E, a loro dire, stanno benissimo.

Per la diocesi però “il ritorno nella casa di riposo è inevitabile”. Ma dovrà vedersela con suor Bernadette: “Prima di morire in quella casa di riposo, preferirei piuttosto andare in mezzo a un prato – ha dichiarato alla Bbc -. e accedere alla vita eterna da lì”.