Sumy nel mirino,. Putin vuole il cuscinetto. Cinquantamila soldati preparano l’assedio

Le forze russe potrebbero puntare presto verso Sumy, il capoluogo dell’omonima regione del nord ucraino, dove Mosca ha detto di volere realizzare una "fascia di sicurezza" a protezione di quella russa di Kursk, già parzialmente invasa lo scorso anno dalle truppe di Kiev. Il Wall Street Journal scrive che 50.000 soldati russi sono stati schierati a non più di 19 chilometri dalla città, che una decina di giorni fa Vladimir Putin (foto) non aveva escluso di potere attaccare. Le forze russe nella regione sarebbero in proporzione di tre a uno rispetto ai difensori ucraini, precisa il Wsj.

Dieci giorni fa, parlando al Forum economico di San Pietroburgo davanti a una platea internazionale, il presidente russo aveva ribadito di volere creare una fascia di sicurezza in territorio ucraino con una profondità "tra i 10 e i 12 chilometri". "Più in là c’è Sumy, il capoluogo regionale – aveva aggiunto Putin –. Non abbiamo questo obiettivo, di conquistare Sumy, ma in principio non lo escludo".

A Kiev è intanto arrivato a sorpresa il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, che ha accusato Putin di non volere alcuna pace negoziata ma solo "una capitolazione" dell’Ucraina. In controtendenza Donald Trump, secondo il quale basteranno gli attuali bassi prezzi del petrolio per spingere Putin quantomeno a una tregua. "Penso che avremo un cessate il fuoco perché i prezzi del petrolio sono bassi", ha affermato il presidente Usa, citato da Bloomberg.