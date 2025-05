Il sultano del Brunei è esaurito. Ricoverato in Malesia: "Affaticato dal vertice Asean"

Kuala Lumpur, 27 maggio 2025 – Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato in ospedale oggi a causa di un "affaticamento". Ad annunciarlo all'Afp è stato il governo malese, che sta ospitando il sovrano e altri leader del Sud-Est asiatico in occasione di un vertice dell'Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico). Bolkiah si trova al National Heart Institute di Kuala Lumpur, che – come ricorda la fonte – "è l'ospedale designato per i Vip durante questo vertice Asean e gli incontri pertinenti". "Si sente un po' stanco, sta riposando", ha dichiarato il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim. Grande circa quattro volte Roma, il Brunei è un piccolo stato incastonato nella Malesia, sull'isola del Borneo. Conta meno di mezzo milione di abitanti, principalmente di fede musulamana. Indipendente dal Regno Unito solo dal 1984, è una monarchia assoluta: Hassanal Bolkiah incarna quindi il potere politico dell'intera nazione: detiene poteri legislativi, giudiziari, esecutivi e militari, ma anche religiosi. Molte delle restanti posizioni istituzionali sono assegnate a suoi famigliari, o al massimo ai suoi fedelissimi collaboratori. La salita al trono del sultano, oggi 78enne, è antecedente alla piena indipendenza dai britannici: regna dal 1967 ed è attualmente il sovrano in carica da più tempo nel mondo. Bolkiah si è spesso espresso a favore della risoluzione della questione palestinese, ma senza mai costruire relazioni diplomatiche con Israele. Dal punto di vista politico, è stato al centro di numerose polemiche per l'adozione della sharia come codice penale nel 2014, e per aver emanato una legge nel 2019 che prevede la pena di morte (via lapidazione) per gli omosessuali. Nel pratico, quest'ultima non è stata pienamente implementata, ma i gay nel Brunei rischiano pene come il carcere e la fustigazione. Notoriamente, lo stile di vita del sultano è stravagante e opulento: ciò è permesso dal suo ingente patrimonio personale, legato agli introiti del commercio di petrolio. Secondo Forbes, nel 2008, ammontava a 22 miliardi di dollari. Tra le sue proprietà, numerose automobili di lusso e un aereo Boeing 747-400 con rifiniture in oro, che lo stesso sultano è capace di pilotare. La residenza di Hassanal, l'Istana Nurul Iman, conta più di 1500 stanze, 250 bagni e un giardino di 200mila metri quadrati. L'anno scorso, i media italiani hanno riportato la possibilità che il sultano acquistasse Villa Certosa, la residenza estiva in Sardegna appartenuta a Silvio Berlusconi.