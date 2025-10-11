“Come si uccide un compagno di classe?” Ragazzino arrestato dopo la ricerca su ChatGpt

Miami, 11 ottobre 2025 – Cosa succede quando chiedi all’intelligenza artificiale “come uccidere un compagno di classe”? In America arriva la polizia. E’ successo a Deland, Florida, dove un ragazzino di 13 anni è stato arrestato dopo una segnalazione partita dalla sua scuola. Era fine settembre scorso, ma il caso negli Stati Uniti è montato solo qualche giorno fa.

A segnalare l’episodio è stato l'ufficio dello sceriffo di Volusia si propri profili social. “Oggi, il responsabile della Southwestern Middle School ha ricevuto un avviso da Gaggle secondo cui uno studente aveva digitato su ChatGPT: ‘Come uccidere il mio amico nel bel mezzo della lezione”, si legge in un post del 26 settembre. C’è stata “una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine e dell'amministrazione scolastica”. L’ufficio dello sceriffo non si fa problemi a indicare nome e cognome dello studente e anche a pubblicare un video in cui il ragazzo, ammanettato e chiusio in cella, è perfettamente riconoscibile. Ma questa è un’altra storia...

“Quando è stato interrogato, I.F., 13 anni, ha detto che stava solo prendendo in giro un amico che lo stava infastidendo – continua il post –. Uno ‘scherzo’ che ha creato un'emergenza nel campus. Genitori, per favore, parlate con i vostri figli affinché non commettano lo stesso errore”. Ma come hanno fatto a scoprire il post? Che cos’è Gaggle?

Gaggle è un software di sorveglianza degli studenti utilizzato nelle scuole americane (dalle materne alle superiori) prodotto da un’azienda di sicurezza digitale texana. Si tratta di un sistema che monitora l’attività digitale degli studenti alla ricerca di segnali di autolesionismo, depressione, violenza, bullismo, etc. Tutto questo, avvalendosi dell’intelligenza artificiale ma anche dell’azione di specialisti addestrati. La sua validità è contestata. Innanzitutto Gaggle controlla solo gli account forniti dalla scuola, rischiando di penalizzare le minoranze (come afroamericani e ispanici) che più dipendono dai dispositivi scolastici. Ci sono poi evidenti problemi di tutela della privacy, nonché di interpretazione di ciò che gli studenti fanno in rete o dicono.

Sembra quest’ultimo il caso della Florida, dove il 13enne arrestato pare non avesse intenzioni realmente violente. Quando è stato sentito dalla polizia, il ragazzo si è subito difeso: “Stavo provocando un amico”, avrebbe spiegato alle autorità. Intanto però, nel Paese tristemente noto per le stragi armate nelle scuole (dal massacro della Columbine in poi), gli States, la macchina della sicurezza si è messa in moto. E siamo arrivati alle manette. Il monito è chiaro: genitori e ragazzi, meditate. Su certe cose non si scherza (più).