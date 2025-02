Il braccio destro di Musk bacchetta Fratelli d’Italia: “Intesa col Pd. Evitate di chiamarci per conferenze o altro”

Roma, 27 febbraio 2025 – Nella competizione interna al centrodestra, il segretario della Lega Matteo Salvini prova a scavalcare Giorgia Meloni e Antonio Tajani per accreditarsi come l’interlocutore principale al governo per l’amministrazione Trump. Eccolo in posa, su tutti i social, accanto a Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Donald Trump per l’Italia. Nessun appuntamento con Meloni né con Tajani. “Il mandato che ho è di irrobustire le relazioni con l’Italia”, spiegava in un’intervista alla vigilia del viaggio. Imprenditore italiano, si è fatto un nome negli anni Novanta con un’agenzia di modelle a Milano. Lì ha conosciuto Melania Knauss, la futura first lady.

Elon Musk

Intanto, negli stessi minuti in cui il vicepremier s’intratteneva con Zampolli, il braccio destro italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa, bacchettava su X Fratelli d’Italia. Stroppa da giorni ha preso di mira il ministro dell’Interno Piantedosi, ispirando a qualcuno la lettura di un lavorio di fondo per riportare Salvini al Viminale. Ieri, commentando una notizia “contro Musk” sulla sicurezza digitale, Stroppa ne ha approfittato per sbattere la porta in faccia al partito di Meloni: “Intesa Pd-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l’altro, ha lanciato missioni per l’Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro”.

“Una polemica assolutamente priva di fondamento, perché sono stati approvati all’unanimità due emendamenti che parlano di tutt’altro. Devo anche precisare che non sono stati approvati emendamenti contro o a favore di qualcuno. Gli emendamenti che vengono citati, riferiti all’articolo 25 e approvati all’unanimità, con il voto di tutti i gruppi politici, non introducono nulla di nuovo, ma rafforzano i concetti di sicurezza nazionale e di ritorno industriale per il sistema Paese, già espressi nella legge”, è la replica di Andrea Mascaretti, deputato di FdI e relatore in Commissione del ddl spazio, in merito al tweet di Stroppa.

Il Pd ha presentato un emendamento contro Musk? “Era stato presentato un emendamento che il Pd stesso ha definito ‘anti Musk’, ma è stato bocciato da tutte le forze di maggioranza. Questa, comunque, è una legge che ha un solo beneficiario: l’interesse nazionale. Se qualcuno dice il contrario o non ha letto il testo oppure è in malafede”, conclude il parlamentare di FdI.