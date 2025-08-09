La Striscia nel dopoguerra, cosa succederà? Il politologo: “Il governo arabo è un rebus”

Roma, 9 agosto 2025 – “La principale incognita del piano di occupazione militare di Gaza City, da parte di Israele, resta la successiva amministrazione del territorio conquistato. Il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di una generica istituzione civile araba da costitursi al di fuori sia di Hamas, sia dell’Autorità nazionale palestinese. Senza ulteriori chiarimenti, tale obiettivo rischia di essere solo fumo negli occhi”.

Anche per questo motivo, aggiunge Luigi Toninelli, ricercatore dell’Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell’Istituto per gli studi di politica internazionale, “l’intera operazione di Tel Aviv, sempre più isolata a livello internazionale, si profila come una scommessa sulla pelle degli ostaggi e dei palestinesi, fatta da Netanyahu per prolungare il proprio futuro politico o almeno allontanare il più possibile il suo declino”.

Benjamin Netanyahu a colloquio con il ministro sionista Bezalel Smotrich

Smantellare l’arsenale di Hamas, smilitarizzare la Striscia, controllarne la sicurezza, prevederne un governo arabo e infine far ritornare a casa i rapiti: che succederebbe a Netanyahu, se questi cinque punti del piano andassero disattesi?

“Sarebbe molto difficile giustificare il fallimento davanti ad un’opinione pubblica che al 70% in Israele si professa contraria al perdurare del conflitto. Il premier salterebbe, ma non il Likud che resta molto forte nei sondaggi. Subentrerebbe solo un nuovo esecutivo di destra, un po’ più centrista. E gli ex laburisti, fautori della linea dei due popoli per due Stati, rimarrebbero all’opposizione”.

Chi ha davvero in mente Netanyahu, quando parla di un’amministrazione civile per il post coccupazione?

“Non si sa. Giordania ed Egitto si sono già sfilati. Per taluni analisti l’ipotesi più accreditata sarebbe quella dell’Arabia Saudita, ma è uno scenario alquanto complicato”.

La verità sta nella volontà dell’esecutivo israeliano di deportare dalla Striscia un milione di palestinesi, musulmani e cristiani?

“Il sospetto è legittimo, ma a livello ufficiale nulla è stato detto in tal senso”.

Il politologo Luigi Toninelli (Inspi)

Dalla Germania alla Francia, è tutta una pioggia di critiche al piano militare di Tel Aviv...

“Questa è una mossa destinata a costare molto cara ad Israele nelle sue relazioni internazionali. Tuttavia, Netanyahu sembra aver messo in conto questo e altro ancora”.

Anche che i venti ostaggi dati ancora per vivi siano giustiziati da Hamas?

“Le dichiarazioni dei miliziani, dopo il via libera del gabinetto di guerra israeliano all’operazione, fanno temere che il destino di queste persone sia ancora più segnato. Netanyahu, però, finché potrà contare sul sostanziale appoggio degli Stati Uniti, non si fermerà”.

Ha provato a stopparlo il capo di stato maggiore dell’Idf (Israel defence force), tenente generale Eyal Zamir. Solo un esercizio di stile?

“No, i vertici dell’esercito sanno benissimo che cosa comporterà in termini di vite umane questa occupazione. Hanno cercato di fermare il potere politico, poi, non essendoci riusciti, dovranno adeguarsi”.

La Santa Sede, per bocca del cardinale Fernando Filoni, prefetto emerito del Dicastero per l’evangelizzazione, ha sollecitato una maggiore azione della comunità internazionale. Cosa si potrebbe fare?

“L’Onu ha le mani legate. L’Unione europea. invece, potrebbe sospendere l’EU-Israel Association Agreement, pregiudicando così gli scambi commerciali e militari. Il fatto è che a Bruxelles manca l’unità d’intenti. A questo punto solo glI Usa possono staccare la spina a Netanyahu, ma non paiono volerlo fare”.