Stretto di Taiwan, incroci pericolosi. Dopo la portaerei Fujian passano il cacciatorpediniere Usa Higgins e la fregata britannica Richmond

Roma, 13 settembre 2025 - Incroci pericolosi nello Stretto di Taiwan. Al largo dell'isola 'ribelle', per la Cina, c'è mancato poco che dal ponte del cacciatorpediniere statunitense Higgins e della fregata britannica Richmond si salutassero con i marinai della nuovissima Fujian, la terza e più avanzata portaerei della Cina. L'incrocio non è avvenuto, per poche ore, ma non sono mancate proteste dall'una e l'altra parte per quel passaggio nello stretto, così carico di tensione.

Ieri era stata Pechino ad annunciare che la sua portaerei gioiello, la Fujian, aveva attraversato lo Stretto di Taiwan per condurre test scientifici e esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale. Anche se definite "manovre di routine", dal portavoce della Marina cinese, Leng Guowei, e la Fujian ufficialmente non è ancora entrata in servizio, il transito non è passato inosservato: è stata avvistata l'11 settembre, appena salpata dal cantiere navale di Shanghai, ed è subito stata scortata da due cacciatorpediniere dalle Forze di autodifesa marittima del Giappone, nel Mar Cinese Orientale, a circa 200 chilometri a nord-ovest delle Isole Senkaku (amministrate da Tokyo e rivendicate da Pechino con il nome di Diaoyu).

La Fujian, presentata nel 2022 per la prima volta, ha iniziato le prove in mare nel 2024. E' dotata di ponte piatto e catapulte elettromagnetiche di lancio degli aerei ed ospiterà una serie di velivoli più ampia rispetto alle attuali due portaerei in servizio: la Liaoning, di costruzione sovietica, in servizio dal 2012, e la Shandong, in servizio dal 2019. La Fujian diventerà la seconda portaerei al mondo, dopo la Gerald R. Ford degli Stati Uniti, ad essere equipaggiata con catapulte elettromagnetiche. A bordo può ospitare caccia stealth J-35A, caccia pesanti J-15T, aerei da guerra elettronica J-15DT e aerei di allerta precoce KJ-600.

E non a caso oggi lo Stretto è stato attraversato dalla Higgins e dalla Richmond, ricevendo dure critiche da parte di Pechino, che lo ha definito un atto di "disturbo e provocazione". Il colonnello Shi Yi, portavoce del Comando orientale dell'Esercito popolare di liberazione, ha sottolineato che le forze navali e aeree cinesi hanno seguito e monitorato l'intera manovra delle navi Usa e Gb. Azioni "minano la pace e la stabilità nello Stretto" ha commentato Pechino.

La USS Higgins è un cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke della Marina degli Stati Uniti. Fa parte della Squadra Cacciatorpediniere 15 della Settima Flotta e ha come porto di base la United States Fleet Activities Yokosuka a Yokosuka, in Giappone. Può contare sul sistema di combattimento Aegis e sul radar multifunzione SPY-1D a scansione elettronica passiva. Le navi di questa classe hanno una lunghezza complessiva compresa tra 153,9 e 155,3 metri, un dislocamento che varia da 8.300 a 9.700 tonnellate e un armamento che include oltre 90 missili.

La HMS Richmond è una fregata di classe 23 della Royal Navy. La Richmond era in origine l'USS Fairfax, una nave della Marina degli Stati Uniti prestata alla Royal Navy. È equipaggiata per missioni di antisommergibile, difesa aerea e protezione della flotta.

E nello specchio d'acqua considerato dalla Cina parte delle sue acque territoriali, mentre gli Stati Uniti, il Regno Unito e altri Paesi lo considerano invece acque internazionali, la tensione continua a crescere, secondo Taipei nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 31 aerei militari e 13 unità navali cinesi attorno all'isola, con 25 velivoli che hanno attraversato la linea mediana entrando nella zona di identificazione aerea di Taiwan.