“Francesca Albanese è una strega”: l’accusa dell’ambasciatore israeliano all’Onu e l’attacco anche dall’Italia

Roma, 29 ottobre 2025 – Scontri e veleni al Palazzo di Vetro durante la presentazione del rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha denunciato un "sistema internazionale di complicità" nel genocidio di Gaza. Presentando alla terza commissione dell'Assemblea Generale un rapporto di 24 pagine in cui esamina il ruolo di 63 Stati nel “crimine collettivo” del “genocidio” nella Striscia, la giurista italiana dice che Israele ha lasciato Gaza “strangolata, affamata, distrutta”. Per tutta risposta l'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon l’ha definita una “strega fallita”.

La giurista italiana, collegata in video da Città del Capo a causa delle sanzioni statunitensi che le impediscono di viaggiare a New York, ha sottolineato nel suo intervento come “attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina”. Il rapporto di Albanese analizza come l'“atrocità trasmessa in diretta streaming” sia stata facilitata da Stati terzi, concentrandosi su come gli Usa abbiano fornito "copertura diplomatica" per Israele.

La giurista è stata attaccata non solo da Israele e dagli Stati Uniti, ma anche dall'Italia, in un confronto diretto che ha assunto toni politici oltre che diplomatici. Il rappresentante permanente d'Italia, Maurizio Massari, è intervenuto dichiarando che il rapporto è “del tutto privo di credibilità e imparzialità”. “Il contenuto del documento supera apertamente il mandato specifico della Relatrice”, ha aggiunto, richiamando il codice di condotta delle procedure speciali dell'Onu, che impone ai titolari dei mandati di “garantire che le proprie opinioni personali non pregiudichino l'esecuzione della missione e di mostrare moderazione e discrezione per non minare il riconoscimento della natura indipendente del mandato”.

Massari ha sostenuto che “ci sono ampie prove pubbliche che dimostrano come la signora Albanese non possa essere considerata imparziale”. E ha concluso con due domande rivolte direttamente alla relatrice: “Crede davvero che questo rapporto e questo dibattito contribuiscano a raggiungere una pace duratura nella regione o ad alleviare le sofferenze dei civili? Non sarebbe un tragico paradosso se l'Onu venisse percepita come un ostacolo alla pace invece che un suo promotore?”.

Albanese ha risposto contrattaccando: “L'Italia mostra un livello di immaturità politica che non ho riscontrato altrove”, definendo “grottesco” l'intervento dell'ambasciatore Massari. Quindi ha aggiunto che Roma “viola il diritto internazionale continuando a fornire armi a Israele, nonostante la Corte Internazionale di Giustizia abbia riconosciuto il rischio di genocidio”.