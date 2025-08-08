La strategia del tycoon: “Vuole fermare i raid russi. Ma Mosca torna potenza”

Roma, 8 agosto 2025 – La politica estera di Trump entra nel vivo. Dietro l’incontro con Putin ci potrebbe anche essere un tentativo di allontanare la Russia dalla Cina e un avvertimento per tutti i BRICS. Francesco Strazzari, professore ordinario di relazioni internazionali alla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, spiega perché Putin e Trump abbiano deciso di incontrarsi proprio ora.

Francesco Strazzari

Professor Strazzari, Trump incontrerà Putin. Perché proprio adesso e che cosa hanno entrambe le parti da guadagnarci?

“Trump ha tutto l’interesse a fare passare questo incontro come epocale. Putin raggiunge l’obiettivo a cui puntava da tempo, almeno dai tempi di Obama, ossia passare da una potenza regionale e in qualche modo degradata a una potenza mondiale, che si siede con l’uomo che sta facendo impazzire il mondo con i dazi. Alla fine, rimettere la Russia nel novero delle grandi potenze globali era l’obiettivo ultimo”.

E Trump è pronto a concedere un riconoscimento del genere? E a che prezzo?

“Già l’incontro è una conferma. Non dimentichiamo che Trump non viaggia volentieri. Non è mai stato in Africa, in Europa viene raramente. Se si muove è in grazia di uno schema di gioco che reputa di altissimo livello. Il tentativo, in questo caso, è quello di far convergere le aspettative reciproche senza essere consumato dalle dilazioni e dalle finte aperture di Putin”.

Quali aspettative sono realistiche, secondo lei?

“Il minimo che Trump possa portare a casa è una sospensione degli attacchi aerei sulle città ucraine. Gli attacchi aerei sono la parte più odiosa del conflitto dal punto di vista umanitario. Se cessano, allora Trump potrà dire di aver mosso i primi passi verso la riscrittura del conflitto”.

Che punti ha per fare leva su Mosca?

“Credo che la partita si giochi sugli idrocarburi. L’aumento dei dazi sull’India è motivabile anche con l’investimento che gli Usa hanno fatto nella mediazione con il Pakistan e perché New Delhi, al pari del Brasile (altro Paese colpito da dazi molto duri), è un membro importante dei BRICS, quello che, insieme con la Cina, ha mostrato maggiormente come l’export russo possa riorientarsi. Un altro aspetto importante è la cosiddetta ‘flotta fantasma’, con la quale Mosca aggira le sanzioni, che l’Europa ha sanzionato duramente e con la quale gli Usa sono stati molto morbidi, almeno fino a questo momento”.

Putin prima di incontrare Trump sentirà Xi Jinping?

“Sicuramente ci sarà un’interlocuzione, non so se diretta o indiretta fra i due. È un gioco di equilibri che va aldilà del fronte ucraino”.

Zelensky ha chiesto che l’Europa sia presente al tavolo. Quali sono i margini di manovra di Bruxelles?

“Zelensky ha tutto l’interesse che ci sia qualcuno a rappresentare lui e gli ucraini perché, in altro caso, si tratterebbe di una partita già decisa che dall’Ucraina verrebbe vissuta, non ha torto, come una capitolazione. Ha bisogno di supporto dove lo può trovare. Che questa guerra finisca in modo giusto è anche nell’interesse dell’Europa, che è nel mirino tanto di Trump quanto di Putin. Se finisse in modo vessatorio per l’Ucraina sarebbe un duro colpo per la deterrenza e la dissuasione in Europa, in primo luogo per i Paesi dell’est, Polonia, Romania, Paesi Baltici”.