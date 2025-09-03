Inferno a Lisbona, l’allarme su usura, manutenzione e sicurezza della funicolare: “Appelli inascoltati”. Ma l’azienda: protocolli scrupolosi

Quindici morti, molti feriti. Una turista italiana con un braccio spezzato. In attesa delle indagini sulla strage – il cavo spezzato, l’Elevador da Gloria che precipita e si schianta contro un palazzo, accartocciandosi nel cuore della capitale portoghese e trasformando in un inferno uno dei luoghi più turistici di Lisbona – è iniziata la polemica sullo stato di usura della funicolare. I lavoratori della Carris, la società pubblica che gestisce la l’Elevador da Gloria, avevano già segnalato la “necessità di una manutenzione più accurata dell’impianto”, compreso il convoglio coinvolto nell'incidente costato la vita ad almeno 15 persone.

Lo ha detto ai media portoghesi il rappresentante sindacale Manuel Leal, spiegando che i dipendenti avevano espresso “preoccupazioni specifiche soprattutto per la tensione dei cavi di sostegno”. In passato la manutenzione era curata da tecnici interni, mentre oggi è affidata a ditte in appalto esterno. Secondo il sindacato, la tragedia conferma i timori sollevati dai lavoratori e dovrebbe indurre il Consiglio di amministrazione della Carris a rivalutare la scelta di esternalizzare la manutenzione, riportandone la responsabilità agli uffici tecnici della società.

Smentisce categoricamente l’azienda. "Abbiamo rispettato tutti i protocolli in maniera scrupolosa", ha dichiarato Pedro Bogas, presidente del Cda di Carris, l'azienda pubblica che da più di un secolo gestisce grande parte dei trasporti pubblici di Lisbona. Bogas ha parlato in diretta tv, poche ore dopo l'incidente della funicolare, citando tutti i protocolli di manutenzione: dal quadriennale, realizzato l'ultima volta nel 2022, a quello intercalare, del 2024, fino a tutte le ispezioni mensili e settimanali.

Bogas ha risposto ai giornalisti che sollevavano dubbi sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici della capitale, alcuni dei quali molto vecchi (l'Elevador da Glória, monumento nazionale, fu inaugurato nel 1885 ed è elettrificato dal 1915). E il rappresentante sindacale che ha denunciato la criticità della manutenzione esterna? "È da 14 anni che la manutenzione la fa un'azienda esterna", ha risposto Bogas, che comunque ha annunciato l'apertura di un'inchiesta interna.