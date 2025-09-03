L’Elevador da Glória di Lisbona, la funicolare della strage dei turisti: aperta nel 1885, monumento nazionale, collega la Baixa al Bairro Alto

Una strage sulla linea dei turisti di Lisbona. È gravissimo il bilancio dell'incidente di mercoledì 3 settembre: la storica funicolare, l’Elevador da Glória, è deragliata e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade. Le vittime già accertate sono 15. Una ventina invece i feriti, tra cui un’italiana, di cui 5 in gravi condizioni. I passeggeri che si sono salvati hanno dovuto saltare dai finestrini per liberarsi dalla cabina distrutta.

L’Elevador da Glória, classificata nel 2002 come monumento nazionale, è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona e ogni anno trasporta oltre tre milioni di passeggeri. Progettata dall'ingegnere portoghese Raoul Mesnier du Ponsard, è stato inaugurata il 24 ottobre 1885. Inizialmente il sistema di trazione era a contrappeso d'acqua, poi venne convertito alla trazione a vapore e, infine, nel 1915, fu elettrificato.

Il suo percorso di 265 metri ha una pendenza media del 18%, offrendo un modo pratico e pittoresco per raggiungere il Bairro Alto dalla Baixa. Le due carrozze, dal caratteristico colore giallo, si muovono su un doppio binario e la loro struttura è inclinata per garantire una posizione orizzontale ai passeggeri durante la salita e la discesa. Il percorso è spesso utilizzato come una galleria d'arte a cielo aperto, con murales e graffiti che arricchiscono l'esperienza visiva dei passeggeri e dei passanti.

I vigili del fuoco della capitale portoghese hanno inviato 8 mezzi e 34 persone nella zona del deragliamento. Una maxi emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto verso le ore 18 e la vettura sarebbe precipitata andando a sbattere e schiacciandosi contro uno degli edifici che “sfilano” lungo le rotaie. Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha scritto un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica. Ha espresso “profondo cordoglio” per “i morti e i feriti gravi”.