Strage a Lisbona. Si schianta la funicolare. Almeno quindici morti

di Riccardo JannelloLISBONAUna strage nel centro della capitale portoghese piena di turisti di ogni parte del mondo: la più famosa delle funicolari che collegano i sette colli della città, quella della Gloria, è precipitata sfracellandosi contro un muro laterale. Il bilancio è terribile: sono almeno 15 i morti e diciotto i feriti – fra i quali una donna italiana che però non verserebbe in pericolo di vita e che è stata soccorsa fra le prime - dei quali cinque, secondo fonti degli ospedali della città tutti allertati, in condizioni gravissime. La cabina si è accartocciata sugli occupanti. Lo spettacolo che è apparso ai primi soccorritori – vigili del fuoco, polizia e mezzi dell’Inem, il 118 portoghese – è stato sconvolgente anche perché mai nella storia si era verificato un incidente così grave: c’era stato sì un precedente deragliamento il 7 maggio 2018, ma senza danni a persone.

L’ambasciata d’Italia si è subito attivata, mentre l’Unità di crisi della Farnesina è in contatto diretto con Lisbona. La nostra premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno espresso il loro cordiglio alle autorità portoghesi. In questo periodo, con il clima mite e il sole che splende, la città è invasa dai turisti, per i quali l’Elevador è una delle principali attrazioni.

Si cerca di ricostruire l’accaduto. L’incidente si è verificato alle 18,05 ora di Lisbona (le 19,05 in Italia) e sono stati cinquantuno secondi drammatici. I cavi che sostentano la cabina si sono tranciati e il mezzo è cominciato a cadere velocemente, deragliando e poi finendo contro l’edificio di rua da Gloria che si trova nella curva a gomito sul tragitto. In un primo tempo sembrava che la cabina salisse da praça Restauradores ai giardini del belvedere di Sao Pedro de Alcantara, ma il particolare non è stato confermato: potrebbe essere invece il trenino che scendeva ad avere avuto l’incidente lungo questa “calçada” assai breve – il viaggio dura circa quattro minuti – ma caratteristica.

Il convoglio può contenere al massimo 42 persone compreso il guidatore. L’inchiesta della magistratura portoghese dovrà stabilire anche se le vittime erano tutte a bordo oppure sono stati travolti dei pedoni che camminavano sulle scalette laterali ai binari. Da due anni la manutenzione degli Elevador è stata esternalizzata e subito si è creata una polemica sulle responsabilità per un cavo che si è rotto, mentre sarebbe escluso un fatto doloso che qualcuno in un primo tempo aveva tentato di sostenere. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, che si è recato sul luogo del disastro e ha espresso profondo cordoglio per le vittime, ha proclamato il lutto nazionale e la sospensione di qualsiasi evento.

La funicolare è stata inaugurata 140 anni fa, il 24 ottobre 1885 ed è patrimonio dell’Umanità. Come l’Elevador de Santa Justa, il grande ascensore poco distante che sale allo Chiado, il progettista è stato l’ingegnere portoghese Raoul Mesnier de Ponsard, allievo di Gustave Eiffel: sono due delle strutture nate come mezzi di trasporto per la popolazione e diventate nel tempo imprescindibili gemme turistiche della città, che ha altri Elevador ma più piccoli (Bica, Lavra). Ogni anno almeno tre milioni di persone salgono su queste due cabine. "Un giorno davvero tragico", ha detto il sindaco di Lisbona Carlos Moedas arrivato alla salita della Gloria mentre le luci della città che non dorme mai si stavano spegnendo.