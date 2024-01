Strada in salita: "Tregua sempre più difficile. Gli ostaggi sono la chiave"

ROMA

"Il potenziale grimaldello sono gli ostaggi. Le posizioni di tutti sono così radicali che non credo che siamo vicini a una exit strategy. In particolare la posizione di Israele è così ferma che non sembra lasciare spazio a negoziati: Netanyahu è determinato nel suo obiettivo e ha fatto semmai passi in avanti. Ma, attenzione, c’è ancora aperta, ed è una ferita in Israele, la questione degli ostaggi, che credo sia la sola che può aprire spazi negoziali. Attraverso gli ostaggi si potrebbe arrivare a una tregua che abbia come corollario un qualche tavolo negoziale. Avviare un processo che crei prospettive. È questa la sfida di Blinken e dei Paesi arabi moderati. Una sfida molto in salita". Così la professoressa Valeria Talbot, responsabile Medio Oriente e Nordafrica dell’Ispi e docente alla Cattolica di Milano, che non vede ancora iniziata la tanto sbandierata fase 3.

Quanto è alto il rischio che Israele si trovi costretto a una occupazione militare e civile “sine die“ di Gaza?

"Il piano Gallant prevede che ad operazione finita, e ci vorranno ancora mesi di combattimenti, la sovranità politica a Gaza sia restituita a non non meglio precisati “organismi palestinesi“ che però non siano, ovviamente, Hamas ma neppure l’Anp e che la sicurezza sia garantita da una task force internazionale pur se Israele manterrebbe il diritto di intervenire se si sentisse minacciata. Israele riuscirà a convincere entità palestinesi a collaborare? Più dura la guerra, più ci sono lutti e distruzioni, più si crea odio e radicalizzazione, più è difficile".

Il presidente egiziano al Sisi, il leader dell’Anp Mahmoud Abbas e il re di Giordania Abdallah II si vedranno domani (oggi per chi legge) ad Aqaba: è in atto un tentativo di riportare l’Anp al tavolo dal quale Israele la vorrebbe fuori?

"È quello che vorrebbero anche gli americani, anche se c’è da chiedersi quale sarebbe, ammesso e non concesso che Netanyahu cancelli il suo veto, la legittimità politica e popolare che l’Anp ha a Gaza. Gli americani ci stanno provando, e se non riescono loro a convincere Israele, chi altri? Ma anche loro, da tempo, hanno difficoltà a farsi ascoltare in quell’area".

Non si potrebbe ipotizzare una amministrazione di Gaza affidata transitoriamente all’Onu?

"Forse, ma non mi pare che i rapporti tra Palazzo di vetro e Israele siano idilliaci dato che l’ambasciatore israeliano ha appena detto che l’Onu “non ha ragione di esistere“".

Vede il rischio di un conflitto aperto in Libano? Israele continua a colpire in Libano esponenti di Hezbollah e Hamas.

"Il rischio c’è. Dipenderà da quel che vuole Israele. Di certo non credo che Hezbollah, che pure non cerca il conflitto aperto con Israele, sia pronto a fare gesti unilaterali come riportare le proprie truppe a nord del fiume Litani come ha proposto il premier libanese Mikati. Almeno non se continua guerra a Gaza".

È meglio affrontare la situazione in Medio Oriente gestendo singolarmente le varie crisi o servirebbe una trattativa globale?

"Io credo che in questo momento bisognerebbe partire da Gaza e dalla questione palestinese. Già è abbastanza".

Quanto potrebbe aiutare a trovare spazi di negoziato un cambio di governo in Israele?

"Potrebbe segnare una svolta, ma con la guerra in atto, come organizzare le elezioni? Ci vorrebbe una tregua, premessa di tutto".

Alessandro Farruggia