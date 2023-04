Stormy Daniels: “Paura di Trump? No, l’ho visto nudo”

Roma, 1 aprile 2023 - Il re è nudo ed inizia lo show, senza censure, di Stormy Daniels. L'attrice porno, entusiasta per l'incriminazione di Donald Trump, ora lo incontrerà in tibunale, ma non è per niente spaventata all'idea, ha spiegato in un'intervista al Times: "Paura? L'ho visto nudo. Non c'è modo che possa essere più spaventoso con i suoi vestiti" ha detto, sapendo che ci sarà la possibilità di dover testimoniare contro di lui. Quello che invece non la lascia tranquilla è la pioggia di minacce ricevute dai fan del tycoon, passati dalle volgarità alle promesse di morte.

Usa 2024, Friedman: America divisa. "Rischio violenze di piazza, si vota sulla democrazia"

Trump incriminato, la tempesta perfetta di Stormy Daniels: “Ora champagne”

Trump incriminato per il pagamento alla pornostar: primo ex presidente della storia

“Non è più intoccabile”

"Non è più un intoccabile", ha sottolineato la 'tempestosa' Stephanie Clifford al giornalista. "E' un fatto monumentale, epico e ne sono orgogliosa", ha spiegato la Daniels, che non ha negato il rischio che aumenti la tensione nel Paese: "L'altro aspetto è che continuerà a dividere la gente e a farla armare. L'ha già fatta franca quando ha causato una rivolta insieme a morte e distruzione. Qualunque sia il risultato, causerà violenza e ci saranno feriti e morti. Ma c'è anche la possibilità che ne derivi tanto bene".

“Ti ucciderò”

Ma la battaglia contro una persona così popolare ha un prezzo, la Daniels ha denunciato l'atteggiamento aggressivo nei suoi confronti da parte dei sostenitori di The Donald. Uno tsunami d'odio che ha fatto irruzione nella sua vita già poche ore dopo l'accusa a Trump. Minacce di violenza su "tutte le piattaforme di social media, per e-mail e sul telefono", ha raccontato la Daniels. "Il numero e l'intensità (delle minacce) sono gli stessi della prima volta, ma stavolta sono violente. La prima volta ero 'cercatrice d'oro', 'bugiarda'" e altro. Ma stavolta l'asticella dell'odio è stata messa più in su 'Stavolta è la tua fine' o 'Ti uccidero'. "Sono molto piu' violenti ed espliciti", ha raccontato la pornostar ha anche ammesso di essere "per la prima volta in assoluto" spaventata da queste minacce.