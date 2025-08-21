Come può un dente di mucca svelare il mistero di Stonehenge. Un viaggio nel tempo di 5mila anni

Roma, 21 agosto 2025 – Un semplice dente di mucca, ritrovato oltre un secolo fa nei pressi dell’ingresso sud di Stonehenge, potrebbe aggiungere dettagli alla narrazione del celebre monumento neolitico.

Come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, le analisi recenti mostrano che l’animale proveniva dal Galles, la stessa regione da cui arrivano le pietre più antiche del sito. Un indizio che potrebbe collegare il viaggio dei bovini al trasporto dei megaliti.

La scoperta del mandibolare

Il frammento osseo venne rinvenuto nel 1924 durante gli scavi archeologici. All’epoca fu archiviato come un semplice resto animale, tuttavia la sua posizione vicino all’ingresso principale lasciava pensare anche a una possibile valenza rituale.

Dopo un secolo, grazie alle nuove tecniche isotopiche, gli studiosi hanno potuto leggere in quel dente un racconto più complesso, in grado di riportarci indietro con un viaggio nel tempo di cinquemila anni.

Una foto dei megaliti di Stonehenge located in Inghilterra

Le analisi isotopiche

Un team di ricercatori appartenenti al British Geological Survey, Cardiff University e University College London ha analizzato i metalli contenuti nello smalto del molare. I dati indicano che la mucca trascorse la sua vita in Galles, nutrendosi in ambienti differenti tra pascoli aperti ed aree boschive. Le oscillazioni chimiche suggeriscono anche movimenti stagionali che possono lasciar immaginare transumanze e spostamenti.

In particolare, gli isotopi del carbonio hanno mostrato che la dieta della mucca variava con le stagioni: foraggio del bosco in inverno e pascoli aperti in estate. Gli isotopi dello stronzio hanno indicato che le risorse alimentari stagionali provenivano da aree geologiche diverse, suggerendo che la mucca si spostasse con le stagioni oppure che il foraggio invernale fosse importato.

Una mucca femmina e forse gravida

Gli studiosi hanno evidenziato variazioni nei livelli di piombo compatibili con il metabolismo di un animale femmina durante la gravidanza. L’analisi dei peptidi dentali conferma con alta probabilità il sesso femminile del bovino. Un dettaglio che restituisce un elemento personale e sorprendente all’interno di una storia millenaria.

I denti di mucca analizzati dagli studiosi per risolvere il mistero di Stonehenge (Foto del British Geological Survey/ Dipartimento di ricerca e innovazione del Regno Unito)

Sebbene la mandibola sia stata rinvenuta sepolta a Stonehenge, non è chiaro se la mucca fosse arrivata viva sul sito o se i suoi resti fossero stati deposti in seguito. È possibile però che l’animale avesse un significato particolare per la comunità durante le prime fasi di costruzione di Stonehenge.

Ipotesi e misteri di Stonehenge sul trasporto delle pietre

Michael Parker Pearson, professore di preistoria britannica all’University College London, ha dichiarato che si tratta di “un’ulteriore affascinante prova del legame di Stonehenge con il Galles sud-occidentale” e ha sollevato “l’affascinante ipotesi che i bovini abbiano contribuito a trascinare le pietre”

Il dato geografico, infatti, ispira nuove ipotesi. Se l’animale proveniva dalle stesse aree delle pietre di Stonehenge note come bluestones, è plausibile che il bovino di cui è stato ritrovato il dente fosse parte del processo di trasporto, forse utilizzato come forza da traino. Finora, invece, erano state privilegiate teorie basate sul trasporto via mare o sull’uso di tronchi come rulli. L’associazione tra mucca e pietre potrebbe suggerire un coinvolgimento diretto dei bovini.

Una suggestiva immagine di Stonehenge al tramonto

Richard Madgwick, professore di scienze archeologiche alla Cardiff University, riguardo alla scoperta ha dichiarato: “Offre dettagli senza precedenti sulle origini lontane dell’animale e sul difficile viaggio che ha compiuto. Troppo spesso le grandi narrazioni dominano la ricerca nei principali siti archeologici, ma questo approccio biografico, concentrato su un singolo animale, aggiunge una prospettiva del tutto nuova alla storia di Stonehenge”.