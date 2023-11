“Mi ha sbattuta al muro”, Steven Tyler degli Aerosmith accusato di violenza sessuale. La vittima aveva 17 anni

New York, 3 novembre 2023 – Una donna ha accusato Steven Tyler di averla molestata sessualmente nel 1975. Jeanne Bellino – questo il suo nome – sarebbe stata aggredita due volte nel corso di una serata passata in compagnia della band e del loro entourage. Ad aggravare la posizione di Tyler ci sarebbe l’età che Bellino aveva all’epoca dei fatti, ovvero 17 anni, mentre il cantante ne aveva dieci in più.

Secondo la denuncia presentata dalla donna, negli anni Settanta, Bellino lavorava come modella a New York, e delle conoscenze comuni avevano organizzato una serata in compagnia degli Aerosmith. Mentre l’intero gruppo stava camminando per le strade della città, Tyler l’avrebbe costretta a seguirlo all’interno di una cabina telefonica, dove avrebbe poi toccato il suo corpo e le sue parti intime.

Molti dei presenti avrebbero assistito, ridendo senza intervenire. In seguito, nel bar di un hotel, Tyler avrebbe aggredito Bellino una seconda volta, sbattendola al muro e simulando un rapporto sessuale. La ragazza si sarebbe difesa cercando di scostarsi e tirando i capelli del cantante, il quale l’avrebbe poi invitata a seguirlo nella sua camera.

Si tratta della seconda accusa di molestie sessuali a carico di Steven Tyler. L’anno scorso, Julia Misley ha denunciato Tyler per averla abusata innumerevoli volte nel corso degli anni Settanta, quando lei aveva appena 16 anni e lui ne aveva ottenuto la custodia legale da parte dei genitori. Sarebbero stati anni di pesante manipolazione nei confronti della giovane, che fu anche spinta ad abortire in quanto il cantante degli Aerosmith non si sarebbe assunto alcuna responsabilità genitoriale. Il fatto avrebbe causato gravi danni psicologici a Misley. Inoltre, la ragazza – minorenne all’epoca – sarebbe stata esortata da Tyler a fare uso di stupefacenti.

Steven Tyler e il tuo team legale hanno negato le violenze nei confronti di Julia Misley e non hanno commentato la recente denuncia da parte di Jeanne Bellino.