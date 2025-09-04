Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Esteri“Sdraiata nel sangue vedevo morti intorno”. Il racconto di Stefania Lepidi, ricercatrice italiana ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona
4 set 2025
REDAZIONE ESTERI
“Sdraiata nel sangue vedevo morti intorno”. Il racconto di Stefania Lepidi, ricercatrice italiana ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona

La ricercatrice dell’Ingv che vive a L’Aquila si trovava nella capitale portoghese in vacanza con il figlio che è rimasto illeso nell’incidente. Lei ha riportato la frattura scomposta di un avambraccio

Lisbona, 4 settembre 2025 – Ha riportato una frattura scomposta al braccio, Stefania Lepidi, la ricercatrice italiana coinvolta nell’incidente alla funicolare di Lisbona nella quale sono morte 17 persone e una ventina sono rimaste ferite. Fra queste c’è appunto Stefania Lepidi ricercatrice all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a L’Aquila.

La Lepidi si trovava a Lisbona in vacanza con il figlio rimasto miracolosamente illeso nell’incidente. I due si trovavano fortunatamente sulla seconda seggiovia quando la prima si è sganciata ed è andata ad impattare contro la loro.

L’Elevador da Glória di Lisbona, la funicolare della strage dei turisti: aperta nel 1885, monumento nazionale, collega la Baixa al Bairro Alto

L’Elevador da Glória di Lisbona, la funicolare della strage dei turisti: aperta nel 1885, monumento nazionale, collega la Baixa al Bairro Alto

“Sto bene ma sono sotto shock per quello che ho visto: ero a terra sdraiata sul sangue e vedevo i soccorritori tirare fuori i corpi”. È il racconto che la ricercatrice aquilana ha fatto al presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Fabio Florindo le ha parlato questa mattina al telefono.

È lui stesso a raccontarlo. “Mi ha riferito che fortunatamente era nella seconda seggiovia, che ha subito l'urto di quella che si è sganciata. Ha avuto una frattura scomposta al braccio, ma il peggio, mi ha raccontato, è stata l'intera, drammatica esperienza che ha coinvolto così tante persone”, spiega Florindo.

