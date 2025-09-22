Stato di Palestina, cosa può cambiare con il riconoscimento

Roma, 22 settembre 2025 – Più di dieci Paesi oggi, a New York, annunceranno il riconoscimento dello Stato di Palestina: Francia, Canada e Regno Unito tra i membri del G7; Australia, Portogallo, Malta tra gli altri. Un passo avanti nella strada già imboccata da Spagna, Norvegia, Irlanda e Slovenia. Il riconoscimento – nel tentativo di dare attuazione alla soluzione dei due Stati – si terrà dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita. L’Italia sarà rappresentata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha più volte espresso la posizione del governo: pieno sostegno ma non è il momento di riconoscere la Palestina, insistendo sul fatto che Hamas resta un’organizzazione terroristica. Una linea prudenziale che però rischia di isolare l’Italia in Europa.

Una bandiera della Palestina

Ma cosa significa di fatto questo riconoscimento? Gli Stati Uniti, da sempre contrari, lo definiscono un atto “puramente simbolico”. In effetti questo riconoscimento “alla spicciolata” rappresenta un passo soprattutto diplomatico che pone un gruppo di Paesi europei e alleati Usa, guidati da Parigi e Londra, in tensione con l'amministrazione Trump per l'avvio di un processo di pace. Per un riconoscimento effettivo della Palestina serve il via libera del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che troverebbe il veto degli Usa. Restano almeno 46 i Paesi che non riconoscono uno Stato palestinese indipendente, tra cui Israele, Stati Uniti e diversi loro alleati.

Sul piano pratico il riconoscimento formale dello Stato di Palestina non è solo un atto simbolico, ma ha riflessi sul piano politico e diplomatico perché implica l’accettazione di uno Stato palestinese sovrano con confini definiti e con Gerusalemme Est come capitale. Il riconoscimento quindi rafforza la legittimità internazionale delle istituzioni palestinesi e rappresenta un sostegno alla soluzione “due popoli, due Stati” come strada per risolvere il conflitto israelo-palestinese. In concreto può tradursi in relazioni bilaterali, accordi economici e cooperazione diplomatica.

La Palestina, scrive la Bbc, al contempo esiste e non esiste. Attorno allo Stato di Palestina c’è un largo consenso internazionale e i palestinesi possono vantare missioni diplomatiche all’estero e squadre sportive riconosciute dalla Fifa o dal comitato olimpico internazionale. Ma i confini geografici non sono universalmente accettati, complice il conflitto con Israele. Tuttavia la Palestina è membro della Lega araba, dell'Organizzazione della cooperazione islamica, del G77, del Comitato Olimpico Internazionale, dell'Unesco e di varie altre organizzazioni internazionali. L'Unione europea, così come la maggior parte dei suoi Stati membri, mantiene rapporti diplomatici con l'Autorità Nazionale Palestinese, istituita nell'ambito degli accordi di Oslo.