Stato di Palestina L’ora dei sì

Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo. Sono questi i Paesi che, alla vigilia della settimana di alto livello dell’Assemblea generale dell’Onu, hanno formalmente riconosciuto lo Stato palestinese. A questi già nelle prossime ore si aggiungeranno altri membri delle Nazioni Unite, tra cui la Francia. Una decisione storica, dato che per la prima volta alcuni membri del G7, ovvero Regno Unito e Canada, hanno preso questa iniziativa dal forte impatto diplomatico. "La soluzione a due Stati non è una ricompensa per Hamas, perché non potrà avere nessun ruolo in futuro", ha detto il premier britannico Keir Starmer, precisando che si tratta di un’iniziativa volta a "ravvivare la speranza di pace".

Il riconoscimento è stato visto da Abu Mazen, presidente dell’Autorità nazionale palestinese, come un "un passo importante e necessario verso il raggiungimento di una pace giusta e duratura", mentre Hamas l’ha salutato come "una vittoria per i diritti dei palestinesi".

Diversa la reazione di Tel Aviv che non si è fatta attendere. "Ho un messaggio chiaro – ha dichiarato Benjamin Netanyahu che volerà a New York per opporsi al riconoscimento e per incontrare Donald Trump – per quei leader che riconoscono uno Stato palestinese dopo l’orribile massacro del 7 ottobre: state offrendo un’enorme ricompensa al terrorismo. Ma questo non si realizzerà, non verrà istituito uno Stato palestinese a ovest del Giordano". Gli fa eco il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir: il riconoscimento sarebbe "una ricompensa per gli assassini (riferendosi ad Hamas, ndr)", annunciando di voler "presentare una proposta alla prossima riunione del governo per l’immediata applicazione della sovranità israeliana" anche sulla Cisgiordania. "Bisognerebbe applicare la nostra sovranità – ha aggiunto il ministro della Cultura israeliano, Miki Zohar – in Giudea, Samaria e nella Valle del Giordano".

Nella giornata di oggi, inoltre, si terrà il vertice promosso dal presidente francese Emmanuel Macron e dall’Arabia Saudita per tutti quei Paesi intenzionati a riconoscere la Palestina. All’incontro, che si terrà prima del dibattito generale all’Onu, sono attesi fra gli altri Belgio, Regno Unito, Australia, Canada, Malta, Andorra, Lussemburgo e Francia (ma non l’Italia, la Germania e gli Stati Uniti).

Entro la fine di questa settimana, dunque, saranno oltre 150 gli Stati che avranno riconosciuto la Palestina, anche se l’iniziativa non produrrà probabilmente effetti concreti, dato che Trump continuerà (per ora) ad assicurare sostegno economico e militare a Tel Aviv. "Uno schiaffo alle vittime del 7 ottobre", ha definito per l’appunto l’iniziativa francese il segretario di Stato Marco Rubio.

La guerra intanto prosegue. Il ministero della Salute della Striscia ha dichiarato che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita almeno 75 palestinesi e 300 persone sono rimaste ferite dagli attacchi dell’Idf. Numeri che porterebbero il totale dei morti, secondo le autorità sanitarie, a 65.283, mentre sono 440, di cui 147 bambini, i civili deceduti per malnutrizione e fame.