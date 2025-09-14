La dura replica di Starmer al raduno dell'estrema destra: “Non lasciamo le nostre bandiere a chi predica violenza e razzismo”

Londra, 14 settembre 2025 - Il giorno dopo il raduno dell’estrema desta a Londra, con oltre 100mila persone in piazza e video collegamento di Elon Musk, il premier laburista britannico Keir Starmer ha reagito con un messaggio molto duro, assicurando che non intende permettere alcuna "intimidazione" a sfondo razzista nel Regno Unito. Starmer ha inoltre ribadito di non voler lasciare "le bandiere" nazionali britanniche o quelle dell'Inghilterra con la croce di San Giorgio nelle mani di chi predica violenza, divisione e paura.

Il primo ministro britannico Keir Starmer (foto Ansa)

Le stime parlano di 110.000-150.000 persone presenti alla manifestazione indetta a Londra dall'attivista britannico di estrema destra Tommy Robinson. Numeri, questi, riferiti dalla polizia della capitale del Regno Unito, che ha anche dichiarato di aver arrestato 25 persone dopo "violenze inaccettabili". Oltre ventisei agenti di polizia sono infatti rimasti feriti durante la manifestazione, che ha "ampiamente" superato le aspettative degli stessi organizzatori, dopo un'estate segnata da movimenti anti-immigrazione davanti agli hotel britannici che ospitano richiedenti asilo.

La manifestazione anti-immigrati a Londra (Ansa)

“Questa è probabilmente la più grande manifestazione di estrema destra mai organizzata nel Regno Unito", ha detto alla Bbc Joe Mulhall, dell'associazione Hope not Hate, che lotta contro la diffusione di idee di estrema destra. Le immagini aeree trasmesse dalla televisione hanno mostrato le strade del centro di Londra inondate di bandiere britanniche e inglesi.

Gli scontri al Londra durante la manifestazione dell'estrema destra (Ansa)

"La maggioranza silenziosa non rimarrà più in silenzio", ha dichiarato Tommy Robinson al termine della marcia. Diverse figure della destra britannica e straniera sono intervenute, tra cui Elon Musk, in collegamento video. "Che tu scelga la violenza o meno, la violenza verrà da te. O reagisci o muori", ha detto il patron di Tesla e X. Anche il presidente del partito francese di estrema destra Reconquete, Eric Zemmour, è intervenuto. "Siamo colonizzati dalle nostre colonie", ha affermato riferendosi a Francia e Regno Unito. Sinora, le precedenti manifestazioni dei sostenitori di Tommy Robinson avevano riunito fino a ventimila persone.