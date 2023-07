Srebrenica, 28esimo anniversario del genocidio dei bosniaci mussulmani. Metsola: “Pe non sarà cieco davanti ai crimini di guerra”

Sarajevo, 11 luglio 2023 - Sono migliaia i bosniaci affluiti fin dal mattino al cimitero-memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per le commemorazioni ufficiali per il 28esimo anniversario del genocidio di oltre 8 mila bosniaci musulmani ad opera delle truppe serbo-bosniache al comando del generale Ratko Mladic.

Oltre agli interventi delle autorità bosniache locali, politiche e religiose, saranno sepolti i resti di altre 30 vittime del massacro identificate negli ultimi 12 mesi, che andranno ad aggiungersi alle 6.652 tombe e stele bianche già presenti a Potocari.

Assenti, come già in passato, i rappresentanti di Serbia e della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba di Bosnia-Erzegovina, che continuano a negare il genocidio nonostante la giustizia internazionale lo abbia definito il peggior massacro in Europa dopo la seconda guerra mondiale.

Sono presenti l'Alto rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina Christina Schmidt, il capo della rappresentanza Ue a Sarajevo Johann Sattler, la direttrice generale del Servizio europeo per gli affari esterni Angelina Eichhorst, diversi ambasciatori stranieri in Bosnia-Erzegovina, compreso l'americano Michael Murphy, numerose delegazioni politiche e di organizzazioni internazionali.

Ieri si è svolta una Marcia per la pace, con migliaia di persone che hanno percorso da Tuzla a Srebrenica l'tinerario di oltre 100 km seguito dai circa 15 mila bosniaci che nel luglio 1995, dopo la conquista di Srebrenica da parte dei serbo-bosniaci, fuggendo attraverso i boschi, cercarono la salvezza a Tuzla che era sotto il controllo delle forze governative bosniache.

L'attacco contro Srebrenica avvenne dopo oltre tre anni di assedio e dopo che era stata proclamata 'zona protetta' dell'Onu. Iniziò il 6 luglio 1995 e si concluse cinque giorni dopo con l'ingresso nella cittadina dell'Esercito serbo-bosniaco al comando del generale Ratko Mladic. Il Tribunale dell'Aja ha accusato i soldati di Mladic di aver ucciso, in modo organizzato e sistematico, più di 8 mila uomini e ragazzi musulmani, mentre 30 mila fra donne, anziani e bambini, consegnati ai serbi dai caschi blu olandesi, colpevoli di non aver fatto nulla per impedire il massacro. Ratko Mladic e Radovan Karadzic, rispettivamente capo militare e leader politico dei serbi di Bosnia e principali responsabili del genocidio di Srebrenica e del lungo e drammatico assedio di Sarajevo, sono stati condannati all'ergastolo dal Tribunale dell'Aja.

Pe non sarà cieco davanti a crimini di guerra

"Il genocidio di Srebrenica ci perseguiterà per sempre. Ventotto anni dopo assistiamo a un aumento del negazionismo del genocidio, a false narrative a glorificazione dei criminali di guerra ed è nostro dovere esprimerci contro queste tendenze, ricordando al mondo la verità, una verità innegabile", sono state le parole della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante la commemorazione del genocidio di Srebrenica. "Nei giorni scorsi abbiamo assistito al cinquecentesimo giorno dell'invasione russa contro l'Ucraina", una guerra che "ha messo in luce la crudeltà del regime di Putin e il ritorno di atrocità e crimini di guerra sul nostro continente: il Parlamento europeo non si fingerà mai cieco di fronte ai crimini di guerra" ha aggiunto Metsola.

Erdogan: macchia nera nella storia dell'umanità

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che il genocidio di Srebrenica rappresenta una "macchia nera nella soria dell'umanità". Intervenuto con un messaggio video alle commemorazioni Erdogan ha detto che "non si deve dimenticare che la stabilità della Bosnia-Erzegovina è la chiave per la stabilità dei Balcani e dell'Europa. La Turchia continuerà a fare la sua parte per trasformare la Bosnia-Erzegovina in un bacino di stabilità, pace e prosperità. Come Paese, non permetteremo mai che si ripetano le sofferenze vissute in questo posto". Il presidente turco ha aggiunto che il suo Paese "proteggerà sempre l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina. Che Dio abbia pietà delle nostre vittime di Srebrenica, dinanzi alle quali chino il capo in segno di rispetto".