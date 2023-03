“Sperma di non vaccinato” all’asta. Il delirio di un socio di Bannon: “Sarà il bitcoin del futuro”

Washington, 31 marzo 2023 - L'ultima follia da "complottisti" è lo "sperma di non vaccinato" messo all'asta on-line. L'idea è del faccendiere cinese Guo Wengui, già ricercato in patria, da dove è fuggito, e negli Usa per presunta frode, sembra essere il sunto degli argomenti più cari ai complottisti di recente. Dalla fecondazione assistita all'utero in affitto, con l'aggiunta del seme di una persona non vaccinata, l'insieme potrebbe rispondere ai desideri di molte coppie, etero e omosessuali, della generazione Z e anche della precedente Millenials.

Il futuro bitcoin

E proprio questi i motivi che hanno spinto Guo Wengui a dichiarare che il seme di un uomo non vaccinato sarà il "futuro Bitcoin". Anche perchè, secondo le teorie del complotto, chi ha ricevuto l'iniezione di vaccino anti Covid-19 sarebbe destinato all'infertilità. "Sperma e ovuli dei nostri compagni di lotta saranno messi all'asta sulla nostra piattaforma Gettr tra il 1 e il 6 giugno", ha annunciato Guo a febbraio.

Socio di Steve Bannon

Tutto ciò sempre se sarà fuori di galera per l'occasione, cosa non evidente, infatti è ricercato in Cina per frode finanziaria, e nel suo esilio dorato negli Usa non l’ha aiutato essere diventato uno stretto collaboratore di Steve Bannon, il discusso manager e politologo statunitense di estrema destra nonché ex consigliere di Donald Trump. Nell'agosto del 2020 Bannon fu stato arrestato e accusato, insieme a tre suoi associati, di cospirazione a scopo di frode postale e riciclaggio di denaro in relazione alla campagna "We Build the Wall". In quell'occasione fu Trump a salvarlo con la grazia presidenziale. E il magnate cinese ora rischia qualcosa di simile: è accusato di aver orchestrato una frode da più di 1 miliardo di dollari ai danni di migliaia di persone che lo seguono online.

"Milioni di spermatozoi e 6.000 ovuli” di no vax

Guo Wengui comunque è completamente concentrato sul suo nuovo business, ed è pronto a soddisfare molte richieste, visto che sostiene di avere immagazzinato quasi 6.000 ovuli e "qualche milione di spermatozoi" da donatori non vaccinati. A cui ha aggiunto anche il suo "naturalmente".