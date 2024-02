Spazio, rientrata la missione Ax-3 con a bordo il pilota italiano Walter Villadei

Roma, 9 febbraio 2024 - E' rientrato sulla Terra l'equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, tra cui il pilota e astronauta italiano Walter Villadei. Dopo 47 ore dal distacco dalla Iss, la navetta Dragon Crew Freedom di Space X ammarata come previsto alle 14:29 ora italiana nelle acque del Golfo del Messico, al largo di Daytona Beach in Florida.

La missione Ax-3 di Axiom Space è rientrata sulla Terra

La Crew Dragon Freedom ha riportato a casa, dopo 21 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, il colonnello dell'Aeronautica Militare, ottavo italiano a essere stato in orbita, e pilota della missione, assieme al comandante Michael Lopez-Alegria, allo svedese Marcus Wandt e al turco Alper Gezeravci.

La navetta il 7 gennaio, dopo 18 giorni di permanenza, aveva lasciato la Iss dove i 4 astronauti hanno realizzato una serie di 56 tra esperimenti e attività nello spazio. Villadei nelle sue 435 ore a bordo della Iss ha completato 288 orbite attorno alla Terra, percorrendo oltre 12 milioni di chilometri e portando avanti ben 30 esperimenti scientifici, 13 dei quali italiani.

Meloni: "Congratulazioni al colonnello Villadei"

"Congratulazioni al Colonnello Walter Villadei, rientrato sulla Terra dopo oltre due settimane di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale con la Missione Axiom Space-3. Lo ringrazio per aver testimoniato, con orgoglio ed entusiasmo, la partecipazione delle Istituzioni italiane e di tutta la comunità scientifica, accademica ed industriale alle numerose attività di ricerca condotte sulla Stazione Spaziale. Con la consapevolezza che ciascuna di queste attività contribuirà a rafforzare il ruolo dell'Italia nell'ambito dell'economia spaziale e a promuovere le eccellenze che la nostra Nazione è in grado di esprimere", è il post su X della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Congratulazioni arrivate anche dal sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago: "Bentornato sulla terra al Colonnello dell'Aeronautica Miitare Walter Villadei. Grazie per aver portato, in queste due settimane, scienza, tecnologia, innovazione e made in Italy nella Stazione Spaziale Internazionale''. Concludendo: ''E' stata scritta una pagina di storia con l'Italia protagonista''.

"Missione compiuta! Bentornato a casa al Colonnello Villadei dell`Aeronautica Militare a nome mio e di tutto il personale della Difesa. Un nuovo successo per il Paese che consente all`Italia di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalla New Space Economy, stimolando un nuovo modello di coordinamento tra pubblico e privato" è invece stata la reazione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, riportata in un nota. "Il settore aerospaziale è strategico per il Paese e la Difesa sostiene lo sforzo del Governo per il suo sviluppo: un settore che, oltre alle Forze Armate, vede coinvolte molte realtà di aziende italiane", ha aggiunto Crosetto.