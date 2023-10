Allarme nello spazio, modulo russo della Iss perde liquido refrigerante

Roma, 10 ottobre 2023 – E’ allarme nello spazio, dove nel giro di pochi mesi un modulo russo della Iss ha nuovamente perso liquido refrigerante. Il problema è stato identificato dal Centro di controllo della Nasa a Houston e confermato visivamente dagli astronauti a bordo della Stazione spaziale. Si tratta di una fuoriuscita di liquido da uno dei due radiatori del Nauka: sia Nasa che Roscosmos hanno comunicato che non ci sono pericoli per astronauti e Iss.

I precendenti: la navicella Soyuz

Il primo incidente risale a dicembre 2022 sulla Soyuz Ms-22. La perdita del liquido refrigerante, ha ridotto notevolmente la capacità di regolare la temperatura all’interno della navicella poiché, durante le fasi di rientro, lo scudo termico esterno raggiunge circa 1700 gradi dovuti all’attrito con l’atmosfera. Tuttavia, questa perdita non ha provocato alcuna conseguenza sul funzionamento e la sicurezza della Stazione Spaziale Internazionale e gli astronauti, anche in quel caso, non si trovavano in pericolo di vita. Il rischio potrebbe riscontrarsi in caso di emergenza, perché le operazioni di salvataggio potrebbero essere messe a repentaglio.

Modulo cargo Progress

A pochi mesi di distanza, nel febbraio 2023, lo stesso incidente interesserà il modulo cargo Progress. Il guasto, in questo caso, era dovuto alla depressurizzazione del circuito di raffreddamento della navicella, come specificato prima da Sergei Krikalev, responsabile dei programmi di Roscosmos con equipaggio, e confermato poi dalla Nasa.

Anche in questo caso, l’incidente non ha rappresentato un pericolo per gli astronauti a bordo della Iss. Secondo l’agenzia russa, il portello che collega il compartimento pressurizzato della navicella con il resto della stazione era chiuso e il veicolo era completamente isolato dal volume abitabile della Iss. Invece, alcune ore dopo il guasto, la Nasa ha dichiarato che i portelli tra il cargo e la stazione erano rimasti aperti, senza che però questo influisse sulle temperature e le pressioni a bordo dell’avamposto.

