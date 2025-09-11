Spari nel campus dello Utah. Ucciso Kirk, attivista di destra. Trump: "Era un vero patriota"

WASHINGTONIl 31enne Charlie Kirk, potente attivista di destra alleato di Donald Trump e rock star del movimento Maga, soprattutto tra i giovani, è morto ieri dopo essere stato colpito al collo con un singolo colpo d’arma da fuoco mentre parlava con gli studenti del campo della Utah Valley University (Uvu). Il killer – stando all’Fbi– sarebbe stato fermato ore dopo (quando in Italia era già notte). Quello di ieri è l’ennesimo atto di una violenza esplosa con l’irruzione di Trump in politica e culminata in una serie di attentati recenti che hanno coinvolto esponenti democratici e repubblicani, da Mike Pompeo al marito dell’ex speaker Nancy Pelosi, dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro allo stesso tycoon.

I video online mostrano persone che scappano dall’evento dopo che si era sentito uno sparo. Kirk stava tenendo un discorso seduto sotto una tenda con lo slogan "The American Comeback" stampato sopra. La portavoce dell’università ha riferito che l’attivista è stato colpito circa 20 minuti dopo aver iniziato a parlare nel campus (poco prima delle 20 italiane), da una persona che ha sparato dal Losee Center, un edificio a circa 200 metri di distanza. "Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze mie e di Melania vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!", gli ha reso omaggio Trump su Truth ordinando poi bandiere a mezz’asta in tutti gli Stati fino a domenica alle 18, "per un vero patriota". Donald Trump jr, figlio del presidente, aveva postato una foto che lo ritrae con il giovane attivista. Con quest’ultimo Kirk era andato in Groenlandia per sostenere l’intenzione del commander in chief di acquisire il territorio artico. Poi il minuto di silenzio alla Camera e il messaggio sui social anche dell’ presidente Usa Joe Biden: "Prego per Kirk, non c’è posto per questa violenza nel nostro Paese". Anche la premier Giorgia Meloni ha reso omaggio alla memoria di Kirk, sui social: "Sconvolge la notizia dell’uccisione di un giovane e seguito attivista repubblicano. Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà".

Residente in Arizona, Kirk si era affermato come una delle giovani figure di destra più influenti del Paese, diventando uno stretto alleato del presidente e un assiduo frequentatore della Casa Bianca. Aveva promosso cause conservatrici, disinformazione sul Covid, la teoria critica della razza e il negazionismo sul cambiamento climatico. A 18 anni Kirk aveva co-fondato Turning Point Usa ed era diventato una presenza fissa nei campus, dove organizzava comizi come quello nello Utah. La sua forza era Turning Point Usa, la più importante organizzazione giovanile conservatrice del paese, con un fatturato stellare. Kirk era diventato milionario.