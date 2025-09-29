Spari in una chiesa mormone. Due morti e otto feriti in Michigan

Una chiesa ancora una volta teatro di una sparatoria negli Stati Uniti. A un mese dall’attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira. Erano centinaia le persone che stavano assistendo alla messa. Il bilancio provvisiorio è di due morti e nove feriti, tra i quali anche dei bambini. L’attentatore, Thomas Jacob Sanfordun, 40 anni di Burton, veterano dei marines che ha prestato servizio in Iraq dal 2004 al 2008, si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e poi ha iniziato a sparare con un fucile d’assalto. È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all’edificio. Le immagini riprese da alcuni residenti e pubblicate sui social mostravano, infatti, dense colonne di fumo innalzarsi dalla chiesa di Grand Blanc, 80 chilometri da Detroit. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo circa un’ora, tuttavia la polizia teme che l’incendio possa aver causato altre vittime. Persone rimaste intrappolate nella chiesa e uccise dal fuoco o ferite a morte dall’aggressore.

Non è chiaro quale sia il movente dell’attacco. Per Donald Trump si tratta "dell’ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti", dopo Minneapolis. "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha detto il presidente in un post su Truth. La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto. Reazioni anche dal direttore dell’Fbi, Kash Patel: "È un atto codardo e criminale. Le nostre preghiere sono con le vittime e le loro famiglie". L’attacco contro non è l’unico episodio di violenza del weekend negli Usa. Tre persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco da una barca in un affollato bar di Southport, in North Carolina.