Spari da auto a Berlino, ferite due persone: la polizia ferma sospetti

Berlino, 1 maggio 2025 – Due persone sono rimaste ferite a Berlino in serata, in due diversi punti della città, in seguito all'esplosione di colpi di arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 20 quando nella capitale tedesca si stava svolgendo la manifestazione del Primo Maggio. Dopo una breve caccia all'uomo, due sospetti sono stati fermati, come ha confermato un portavoce della polizia. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due aggressioni si è verificata nel quartiere di Kreuzberg, dove alcuni spari sarebbero partiti da uno o più veicoli ferendo una persona.

Una persona è stata trovata ferita nella Lindenstrasse, e un'altra, successivamente, a Mitte (centro), nella Friedrich Strasse. I due feriti sono stati portati in ospedale per i soccorsi ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia non ha fornito altri elementi sulla vicenda, né dettagli sulle persone coinvolte, affermando che sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e il movente dell’attacco. Da capire anche se i due episodi siano collegati o no. Secondo quanto scrive Bild, uno dei due feriti sarebbe stato aggredito con un coltello mentre l’altro sarebbe stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco sparati da un’auto, forse una Golf o un'Audi, le auto su cui erano concentrate le indagini della polizia. La polizia ha transennato la zona di Mehringplatz e Friedrichstraße, come scrive il quotidiano tedesco. Gli agenti armati di mitragliatrici sigillano l’area per evitare ai curiosi di avvicinarsi. Sul posto sono presenti tre ambulanze e un medico d'urgenza. Intanto gli investigatori stanno interrogando eventuali testimoni oculari.