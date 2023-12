Sparatorie di massa in Europa. Armi ‘facili’ e assalti nelle scuole. Lo spettro dell’inferno americano

L’ultimo tassello della tragica parabola di David Kozak, il ventiquattrenne autore della strage all’università di Praga, va al suo posto. David è, come si temeva, l’autore anche del feroce e sinora inspiegabile omicidio di un uomo di 32 anni, David e di sua figlia Avenka, di appena due mesi, uccisi nel villaggio di Klanovice il 17 dicembre. "La perizia balistica – ha detto la polizia – ha dimostrato la corrispondenza dell’arma usata nella foresta di Klanovice con una delle pistole trovate nella casa di famiglia di Hostoun, dove abitava il killer dell’università".

Il bilancio è quindi di diciassette morti (i 14 dell’unversità, il padre di David Kozak, Stanislav, e i due di Klanovice) e venticinque feriti. Un massacro senza ragione che non sia la follia, ma nel quale ha giocato un ruolo la relativa facilità con la quale nella Repubblica ceca si può ottenere il porto d’armi – servono esame teorico pratico, certificato medico, assenza di precedenti criminali – del quale era dotato anche l’assassino dell’università, risultato proprietario di ben otto armi, tra cui due fucili.

Nella Repubblica ceca Il diritto universale di tenere le armi fu affermato nell’accordo di Venceslao del 1517 e da allora – a parte l’occupazione nazista e la dittatura comunista – sempre rispettato. Da notare che 250.342 su 307.372 (2020) proprietari di armi hanno licenze di autodifesa, che consentono loro di portare armi da fuoco nascoste, per la loro protezione. Che uno di loro abbia perso la testa, non è strano anche se si tratta di eventi rari: l’ultimo era successo nel 2019 ad Ostrava, con 7 morti. Gli omicidi di massa sono in aumento anche in Europa: nel 2023 sono stati dieci, con 52 vittime e 74 feriti, ma ovviamente non c’è alcun paragone con gli Stati Uniti dove al 30 novembre, in totale, 660 persone sono state uccise e 2.330 altre sono rimaste ferite in ben 559 sparatorie.

Nel 2023 la prima sparatoria di massa in Europa c’è stata a Euston, in Inghilterra Il 14 gennaio. Sei i feriti. Il 20 gennaio è stata la volta di Sagarejo, in Georgia. Un uomo, un ex veterano, ha ucciso quattro persone e ferendone altre cinque e ha poi sparato e ucciso un agente di polizia prima di suicidarsi. Poi, è toccato al Portogallo. L’11 febbraio, un uomo ha ferito sette persone con un fucile in una pista da bowling a Fafe, nel distretto di Braga. Il 9 marzo si è registrato l’attacco in una sala del regno dei testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. Il tiratore, Philipp Fusz, ex testimone di Geova, uccise sei adulti e ne ferì altri otto, prima di suicidarsi. Il 30 aprile, una sparatoria di massa a Setúbal, ancora in Portogallo, ha causato la morte di quattro persone, tra cui il colpevole.

Terribili le stragi in Serbia. Il 3 maggio è toccato alla scuola elementare d’elite nel comune di Vračar a Belgrado, in Serbia. L’assassino, identificato come uno studente di 13 anni, ha aperto il fuoco causando la morte di dieci persone, tra cui nove studenti e una guardia di sicurezza. Altre sei persone sono state ferite. Sempre in Serbia – paese che dopo Usa e Yemen ha il maggior numero di armi pro capite – il 4 maggio 2, nei villaggi di Dubona e Malo Orašje un ragazzo di 20 anni, Uros Blasic, armato di un fucile d’assalto ha aperto il fuoco da una macchina, causando la morte di nove persone, e lasciando altri dodici feriti. Il 28 settembre è stata la volta di due sparatorie a Rotterdam, nei Paesi Bassi, 3 morti.

L’ultima strage prima di quella di Praga è quella Il 7 dicembre 2023 un una a scuola di Bryansk, in Russia. Uno studente è stato ucciso e altri cinque sono stati feriti prima che il tiratore, identificato come la quattrdicenne Alina Afanaskina, si suicidasse. E proprio Alina, come ha scritto nel suo diatrio su Telegram, era uno dei miti ispiratori di David. Miti malati. Miti di morte.