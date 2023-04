Sparatoria a Louisville, ex dipendente entra in banca: 5 morti e 8 feriti

Armato fino ai denti, secondo una prima ricostruzione, si è avvicinato alla filiale della banca per cui lavorava. E qui ha apero il fuoco.

Sono almeno cinque le persone che hanno perso la vita, tra cui l'aggressore, e altre otto sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, nel corso della sparatoria di questa mattina (in America) all'Old National Bank a Louisville, nel Kentucky.

Lo ha reso noto il vice capo della polizia metropolitana di Louisville, il colonnello Paul Humphrey, spiegando che due agenti di polizia sono stati colpiti durante lo scontro a fuoco. Uno dei due feriti gravi è un agente di polizia che al momento sta subendo una operazione chirurgica, ha detto Humphrey.

Fra le vittime ci sarebbero anche due “cari amici” del governatore del Kentucky, il democratico Andy Beshear, sono rimasti uccisi nella sparatoria in una banca a Louisville.

Lo ha detto lui stesso in una conferenza stampa. "È orribile”, ha sottolineato il governatore con le lacrime agli occhi. “Due mie cari amici non ce l'hanno fatta. uno è in ospedale”, ha detto Beshear invitando tutti a pregare per le vittime.

Quella avvenuta oggi a Louisville, in Kentucky, è la 145esima sparatoria nel 2023 negli Stati Uniti. Il dato si riferisce ai cosiddetti 'mass shooting', sparatorie con almeno quattro persone ferite o uccise. Nel conteggio delle vittime non viene considerato l'aggressore. E' quanto emerge dallo studio di Gun Violence Archive, l'organizzazione no-profit americana che raccoglie i dati verificati e ufficiali delle vittime di armi. Su 100 giorni del 2023, le sparatorie superano la media di una al giorno. Nel solo mese di aprile, ci sono state negli Stati Uniti 15 sparatorie che hanno provocato 14 morti, includendo le cinque vittime accertate nella sparatoria di oggi a Louisville, e quasi una sessantina di feriti.

L'uomo che ha sparato in una banca di Louisville, Kentucky, avrebbe agito da solo e avrebbe avuto qualche rapporto con l'istituto scelto per la strage. Lo ha riferito la polizia parlando con la stampa, come riporta la Cnn. Le autorità sono al lavoro per stabilire che tipo di "connessione" ci fosse, anche se da un'indagine preliminare l'uomo sembrerebbe essere un ex dipendente dell'istituto. La polizia ha anche assicurato di aver agito "immediatamente", circa tre minuti dopo la prima chiamata arrivata in centrale in mattinata, ha aggiunto il deputy chief del Louisville Metro Police, Paul Humphrey. Quando gli agenti sono arrivati sul posto l'uomo stava ancora sparando, prima di essere ucciso dalla polizia.

"Elaine ed io siamo sconvolti dalle notizie che arrivano da Louisville. Grazie ai nostri primi soccorritori per il loro coraggio. Le nostre preghiere alle vittime, alle loro famiglie e alla città di

Louisville mentre attendiamo ulteriori informazioni". Lo ha scritto su Twitter Mithc McConnell, leader dei Repubblicani in Senato, commentando la sparatoria in Kentucky.