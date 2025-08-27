Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis: almeno 20 tra morti e feriti

Washington, 27 agosto 2025 – È in corso una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis. Il quotidiano locale Star Tribune riferisce che, secondo l'audio del servizio di emergenza, "al momento ci sono almeno 20 tra morti e feriti". In particolare, a perdere la vita sarebbero state due persone: non è chiaro se si tratti di insegnanti o bambini.

Alcune immagini dal luogo della sparatoria a Minneapolis

L'allarme è scattato alle 8.30 ora locale, le 15.30 in Italia. Un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco sulla messa cui partecipavano gli allievi dell'adiacente scuola cattolica, che ospita classi dalla materna alle medie.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza". Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui Fbi, polizia statale e locale. Il presidente del Dnc, Ken Martin, ha riferito: "C'è uno sparatore attivo qui a Minneapolis in questo momento, numero di vittime sconosciuto in una chiesa e in una scuola".