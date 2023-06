Brasile: sparatoria in una scuola pubblica, morti due studenti. L’aggressore è un ex alunno

Brasilia, 20 giugno 2023 – Sparatoria e morti in una scuola superiore statale dello stato di Paranà, nel sud del Brasile.

Un ex studente 21enne della Professora Helena Kolody, a Cambè, è entrato nell’istituto e ha aperto il fuoco, uccidendo – stando a quanto riporta il quotidiano brasiliano O Globo – Karoline Verri Alves, una studentessa di 17 anni e Luan Augusto, uno studente di 16. Il governatore Ratinho Junior ha dichiarato tre giorni di lutto.

Come ha riferito il governo brasiliano, l’aggressore, ora in arresto nella vicina Londrina, è riuscito ad accedere alla scuola chiedendo di poter visionare i vecchi registri per recuperare il suo libretto scolastico.

Le reazioni

"Un'altra giovane vita è stata presa dall'odio e dalla violenza che non possiamo più tollerare nelle nostre scuole e nella società”. Così il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha commentato la tragedia su Twitter. Il leader sudamericano, 77 anni, si trova in Italia per una visita di due giorni.

Dopo questa vicenda, il Brasile è tornato a interrogarsi sull’ondata di violenza nelle scuole. Già negli scorsi mesi il Paese aveva registrato una serie di crimini tra i minori, con 225 giovanissimi fermati o arrestati nei primi giorni di aprile.

“È fondamentale che il Paese trovi un modo per costruire la pace partendo dalle scuole”, ha scritto Lula. E ha aggiunto: “È urgente costruire insieme un cammino di pace”.

Lula a Roma

Nella giornata di domani il presidente del Brasile incontrerà nella capitale italiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Papa Francesco in Città del Vaticano. Non è invece previsto un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi è a Parigi.

"Un faccia a faccia con il primo ministro è stato effettivamente preso in considerazione, ma a causa di un problema di programmazione, non è stato confermato", ha dichiarato l'ambasciatrice brasiliana in Italia Maria Luísa Escorel de Moraes, segretaria per l'Europa e il Nord America.

A Roma Lula dovrebbe vedere a titolo personale anche il sindaco Roberto Gualtieri. I due si erano già incontrati pochi anni addietro, quando Gualtieri andò a fargli visita nel periodo in cui Lula era incarcerato a Curitiba, tra il 2018 e il 2019.

Secondo O Globo, il presidente brasiliano dedicherà la giornata romana di oggi solo a “impegni personali”, prima di volare in Francia dopodomani.