Sparatoria in un bar, 4 morti nel Montana. Caccia al killer armato

New York, 2025 – Sono almeno quattro i morti in una sparatoria avvenuta in un bar di Anaconda, in Montana, nel nord degli Stati Uniti. Le autorità cercando un uomo di 45 anni, Michael Paul Brown, armato di fucile, con una banda arancione in testa, è in fuga. E’ successo intorno alle 10.30, orario locale, le 18.30 in Italia.

Secondo le autorità Brown è stato visto per l'ultima volta alla guida di un pick-up Ford F-150 bianco del 2007 con targa Montana DTY493. Si dirigeva a ovest di Anaconda su Stumptown Road.

L'ufficio dello sceriffo ha dichiarato sui social media che il sospettato indossava una maglietta, jeans blu e una bandana arancione. Le squadre speciali Swat hanno perquisito l’appartamento del sospetto. Si ignorano le motivazioni del suo gesto.

La cittadina di Anaconda, 10mila abitanti in una zona di montagna, nella Contea di Deer Lodge, è blindata dalle forze dell’ordine. ''Evitate la zona – ha detto l'ufficio dello sceriffo –. State attenti e segnalate qualsiasi attività sospetta''. Il governatore del Montana Greg Gianforte ha fatto sapere di stare monitorando la situazione.