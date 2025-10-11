Sparatoria in Mississipi, tragedia dopo la partita di football della scuola: 4 morti e 12 feriti. E caccia all’uomo

Washington, 11 ottobre 2025 – È di almeno quattro morti e 12 feriti il tragico bilancio della sparatoria avvenuta dopo una partita di football della scuola in Mississipi. È successo intorno alla mezzanotte (le 7 di questa mattina in Italia) alla scuola superiore di Leland, una cittadina di appena 4mila abitanti nella contea di Washington.

La polizia ha riferito a Fox News di non avere ancora informazioni sull'uomo che ha aperto il fuoco e che resta in fuga. L'incidente è avvenuto nella notte nel centro della città.

Aperte le indagini

Il sindaco John Lee ha detto che quattro delle persone ferite sono subito stati soccorse e trasportate in elicottero fino all’ospedale più vicino. Le forze dell’ordine hanno subito aperto un’indagine ma, al momento, non ci sarebbero arresti.

Secondo il sito della scuola, la squadra della Leland High School aveva giocato la partita di "homecoming" – la tradizionale celebrazione autunnale negli Stati Uniti che unisce studenti, ex alunni e la comunità locale, spesso centrata su una partita di football – contro la squadra della Charleston High School, come riporta la Cbs.

I precedenti

Esattamente un anno fa, tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria in Mississippi. Anche in questo caso, è accaduto durante i festeggiamenti della vittoria di una squadra di football del liceo di Lexington, a un centinaio di km a nord da Leland. Qualcuno ha aperto il fuoco contro una folla di circa 300 persone. "È stato un caos, appena è iniziata la sparatoria la gente ha iniziato a correre", aveva detto lo sceriffo della città. Due delle vittime avevano 19 e 25 anni di età.