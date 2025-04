Sparatoria in Germania: due persone uccise e killer in fuga in Assia

Francoforte, 19 aprile 2025 – Sparatoria in Germania. Due persone sono state uccise da colpi d'arma da fuoco a Bad Nauheim, a Nord di Francoforte, nel Land tedesco dell'Assia. Lo ha riferito la polizia all'agenzia di stampa Dpa. Il presunto colpevole è in fuga. "Allo stato attuale, non vi è alcun pericolo per i residenti o per la popolazione", ha affermato il portavoce della polizia come riporta anche Der Spiegel specificando che è partita la caccia all'uomo. "Al momento diamo per scontato che ci sia un solo responsabile”.

Secondo i media tedeschi la polizia non conoscerebbe l’identità del ricercato: non ci sono al momento indizi sul possibile autore né è chiaro se il killer e le vittime si conoscessero. Finora non sono state inoltre fornite informazioni sull'età e il sesso delle due persone rimaste uccise “per motivi investigativi”.

Massiccio il dispiegamento di agenti che hanno isolato la scena del crimine di fronte a un edificio di tre piani.