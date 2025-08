Sparatoria in una base militare in Georgia (Stati Uniti): 7 persone colpite, 4 gravi

Washington 6 agosto 2025 – Sparatoria nella base militare di Fort Stewart, in Georgia. La base, che si trova a circa un'ora di auto da Savannah, è stata messa in lockdown. Secondo i media locali sette persone sono state colpite e quattro sono gravi.

"Sono state segnalate delle vittime e la situazione è in corso. Seguite le nostre piattaforme per ulteriori informazioni", si legge sul sito della base. I media locali parlano di "numerose persone" portate in ospedale. La sparatoria è avvenuta nell'area dove si trova la Seconda brigata corazzata da combattimento.

La base ospita oltre 10mila persone, tra militari, loro famiglie e impiegati civili. Di stanza a Fort Stewart si trova la Terza divisione di fanteria e qui vengono anche addestrate le unità attive e di riserva dell'Esercito. Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha scritto su X di essere "in stretto contatto" con le autorità e si è detto "rattristato per la tragedia".