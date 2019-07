Ollioules (Tolone), 29 luglio 2019 - Almeno tre persone, una donna e due uomini, sono morte e un'altra è rimasta ferita ieri sera durante una sparatoria presso una stazione di servizio di Ollioules, nel dipartimento del Var, ad ovest di Tolone.

La donna sarebbe una vittima accidentale: era una turista francese colpita da una pallottola vagante mentre si trovava in scooter con il compagno rimasto ferito anch'egli, riferisce Var-Matin. E' deceduta sul posto mentre altri due uomini colpiti sono morti in ospedale.

Secondo Bfm-Tv, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. L'inchiesta è stata affidata alla polizia di Tolone. Cordoglio per quanto accaduto questa sera in uno dei dipartimenti più turistici di Francia, specie d'estate, è stato espresso dal sindaco, Robert Beneventi. "Sono atterrito. Penso alle vittime e ai loro cari. Questo dramma mi colpisce terribilmente, gente innocente, che passeggia per Ollioules e si prende delle pallottole nella schiena".

Da parte sua la deputata della regione, Cécile Muschotti, deplora che "Tolone e il suo hinterland siano sempre piu spesso oggetto di questi tipo di incidenti". "Questa sera sono particolarmente preoccupata e sotto choc", aggiunge la parlamentare del gruppo En Marche all'Assemblea Nazionale.